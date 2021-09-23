سد الخراب.. أبو الغيط تعليقا على دعم إسرائيل لسد النهضة: هيدفعوا الثمن ولكن بعد 20 عاما

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد النهضة في السادس من أبريل 2011، متابعا: لا أطلق على السد الأثيوبي لقب سد النهضة، لأني أراه سد خراب لدولتين عربيتين.

وأضاف " أبو الغيط" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة " أم بي سي مصر"، أن السادس من أبريل عام 2011 كان بمثابة شهر عسل وفرحه لإسرائيل، متابعا: إسرائيل هتدفع ثمن سد النهضة ولكن بعد 20 عام من الآن ".

وأكمل: إيران وجدت أن سد النهضة فرصة رائعة للعودة مرة أخرى، منوها إلى أن الوضع المأساوي الذي مر به العرب الفترة الماضية أتاح لإيران وتركيا وإثيوبيا وإسرائيل للتدخل في شئون العرب .



واستطرد: إيران وتركيا وإثيوبيا وإسرائيل كانوا يطلقوا على جامعة الدول العربية لقب "المنظمة العفنة".