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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فوقوا.. أمين عام جامعة الدول العربية يوجه رسالة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

 

 

وجه أحمد أبو الغيط ، أمين عام جامعة الدول العربية، حديثه للأمم المتحدة، قائلا: أياكم أن تتصوروا بأن القضية الفلسطينية انتهت، دا مش هيحصل".

 

 

وأوضح “ أبو الغيط” خلال حواره ببرنامج"يحدث في مصر" المذاع على قناة"أم بي سي مصر"، أن مجلس الأمن يزعم أن أزمة سد النهضة حساسة وليست مهددة للأمن والسلم الدوليين إلا في حالة الحرب.

 

 

واستطرد:" أنا عايز أقول لمجلس الأمن فوقوا..سد النهضة قضية هامة".

 

وأكمل : هناك دول أعضاء بمجلس الأمن يعانون من خلافات على المياه مع دول مجاوره لهم، ولذلك لا يرغبون في الحديث عن أزمة سد النهضة وخطورتها.

 

 

وتابع: " أنا بقول لدول الغرب سيبوا الإقليم العربي..اخرجوا وشيلوا ايديكم من الإقليم".

جامعة الدول العربية ابو الغيط القضية الفلسطينية سد النهضة مجلس الأمن اخبار التوك شو

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