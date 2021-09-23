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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لكل واحدة فيكم.. رضوى الشربيني تغني "البنت القوية" لوائل كفوري إلى متابعيها

الاعلامية رضوي الشربيني
الاعلامية رضوي الشربيني

نشرت الاعلامية رضوي الشربيني فيديو لها من داخل السيارة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت رضوي الشربيني وهي تغني أغنية “البنت القوية” لـ الفنان وائل كافوري، وعلقت رضوي الشربيني علي الفيديو كاتبة: “الكلمتين دول لكل واحده فيكم”.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ رضوي الشربيني، كالاتي:

“انتي قمر- انتي احلى حاجة حصلت في الدنيا - والله انتى السكر يا رضوى يا قمر”.

 

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يذكر أن الاعلامية رضوي الشربينى تذكرت والدتها الراحلة في يوم ميلادها بكلمات مؤثرة.

 

ونشرت رضوى الشربينى صورة تجمعها بوالدتها  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلقت الشربيني علي الصورة قائلة: “زي النهارده كنا كلنا بنحتفل بعيد ميلادك.. زى النهارده كنت بقولك كل سنة و انتى أجدع وأحن و اطيب أم فى الدنيا.. زى النهارده كنت بدعى ربنا انه يخليكى لينا و مايحرمناش منك.. و النهارده أول مرة هقولك عيدك فى الجنة يا أمى بس هفضل أقول انك أجدع و أحن واطيب ام لحد ما أموت.. ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة.. ويصبرنا على فراقك”.

 

كما وجهت الاعلامية رضوي الشربينى، رسالة مؤثرة لوالدتها بمناسبة عيد الأم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وكتبت: "أول عيد أم من غيرك...أول مره أصحى و ما أبوسش إيدك و أقولك انك أجدع ست وأحن وأطيب أم فى الدنيا.. أول عيد أم ما أجبش فيه هدية و ورد و انتى تحضنينى و تدعيلى".

 

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