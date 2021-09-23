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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون أصيبوا أثناء حفلاتهم بالإغماء

صدى البلد

تعرضت المطربة ماجدة الرومى لحالة إغماء خلال إحيائها حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ٣٥ مساء أمس .

 

ولكن سرعان ما عادت  المطربة ماجدة الرومي للغناء بحفل افتتاح مهرجان جرش  للثقافة والفنون  مرة أخرى بعد أن تعرضت لحالة إغماء نتيجة  لهبوط حاد في السكر حسبما أكد أيمن سماوي المدير التنفيذي للمهرجان.

ولم تكن ماجدة الرومي الأولى فعادة ما يتعرض نجوم الغناء لازمات صحية مفاجأة على المسرح ،ونرصد فى السطور التالية أبرزهم..

شيرين عبد الوهاب 

 

تعرضت لأزمة صحية مفاجئة أثناء إحيائها إحدى حفلاتها الغنائية خارج مصر .

حيث عانت من ضيقا فى النفس اضطرت على اثره مغادرة الحفل وفور نزولها من على المسرح دخلت فى حالة إغماء.

إليسا

في شهر فبراير 2018، تعرضت المطربة اللبنانية إليسا لحالة إغماء أثناء إحيائها حفل غنائي بمدينة دبي الإماراتية، إذ فقدت توازنها عقب شعورها بالغثيان، وسقطت أمام جمهورها على خشبة المسرح. 
 

ميادة الحناوى

 

في عام 2019 ، سقطت الفنانة ميادة الحناوي من على خشبة مسرح مهرجان صفاقس الغنائي في تونس، بعد إصابتها بدوار مفاجئ، في أثناء غنائها أغنيتها الشهيرة "أنا بعشقك"، وطلبت من جمهورها أن تكمل حفلها وهي جالسة على الكرسي، وقالت: "ممكن تسمحولي وأنا جالسة معلش".

 

مطربة ماجدة الرومي المطربة ماجدة الرومي مهرجان جرش للثقافة والفنون مهرجان جرش شيرين عبد الوهاب ميادة الحناوي

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