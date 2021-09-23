صادرات مصر من البطاطس تسجل 201 مليون دولار خلال 2021

كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تصدير 1.826 مليون طن موالح خلال الفترة من ” سبتمبر 2020- أغسطس 2021″ بقيمة 853 مليون دولار.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس والذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، استحواذ صادرات الموالح على 43% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية خلال الموسم التصديري 2021/2020، و مستحوذه على 35% من اجمالي قيمة صادرات القطاع.

واستحوذت صادرات البطاطس الطازجة على 15% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة بنحو 632 ألف طن، وعلى 8% من إجمالي قيمة صادرات القطاع بنحو 201 مليون دولار.

وصدرت مصر من البصل الطازج نحو 343 ألف طن مستحوذة على 8% من الكميات المصدرة، وبقيمة 108 ملايين دولار مستحوذ على 4% من القيمة.

وسيطرت صادرات الفاصوليا الجافة على 4% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 150 ألف طن بقيمة 146 مليون دولار مستحوذة على 6% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.