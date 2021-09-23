عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات مصر من البطاطس تسجل 201 مليون دولار خلال 2021

صدى البلد

كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تصدير 1.826 مليون طن موالح خلال الفترة من ” سبتمبر 2020- أغسطس 2021″ بقيمة 853 مليون دولار.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس والذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، استحواذ  صادرات الموالح  على 43% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية خلال الموسم التصديري 2021/2020، و مستحوذه على 35% من اجمالي قيمة صادرات القطاع.

واستحوذت صادرات البطاطس الطازجة على 15% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة بنحو 632 ألف طن، وعلى 8% من إجمالي قيمة صادرات القطاع بنحو 201 مليون دولار.

وصدرت مصر من البصل الطازج نحو 343 ألف طن مستحوذة على 8% من الكميات المصدرة، وبقيمة 108 ملايين دولار مستحوذ على 4% من القيمة.

وسيطرت صادرات الفاصوليا الجافة على 4% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 150 ألف طن بقيمة 146 مليون دولار مستحوذة على 6% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

 

البطاطس صادرات مصر المحاصيل الزراعية صادرات الحاصلات الزراعية الموالح الفاصوليا صادرات الموالح

ترشيحاتنا

مخاطر الحريق ووقف التنمر ضد مصابيه .. ندوة بـ القومي للمرأة "صور"

عاوزة أظهر من غير كرش.. ماجدة الرومي تكشف تفاصيل أزمتها الصحية في جرش

حماس تضغط والاحتلال يناور|كيف تستغل الحكومة الإسرائيلية ملف تبادل الأسرى؟

حماية المستهلك يستدعي موديلات لـ كيا سبورتاج بـ مصر "تفاصيل"

في زيارة للفيوم| وزيرة التضامن: مستعدون للتوسع في عيادات 2 كفاية

اتحاد الكرة يوافق على طلب كيروش بانطلاق الدوري قبل توقف نوفمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة لعشاق القطبين .. عدم إذاعة قمة الأهلي والزمالك بدوري اليد

تحرك جديد .. الزمالك ينتصر لـ شيكابالا ويرفع راية التحدي في وجه الجبلاية

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

شوبير يحسم الجدل حول تمرد لاعبي الأهلي ضد عقوبة محمود الخطيب

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

فيديو

فيديوجراف.. توعد بالقتل.. نجوم تحت تهديد السلاح.. تعرف عليهم

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

نجمات تخلين عن شعرهن.. فمن الأجمل؟

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ