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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمناسبة اليوم الوطني.. الخطوط الجوية السعودية توفر 3000 رحلة خلال أسبوع

الخطوط الجوية السعودية
الخطوط الجوية السعودية

أضافت الخطوط الجوية السعودية بمناسبة اليوم الوطني (237) رحلة للقطاعَين الداخلي والدولي، بدأت خلال الفترة من 20 حتي 26 سبتمبر الجاري لتضاف إلى الرحلات المجدولة، التي تبلغ حوالي 2800 رحلة، إلى جانب استعراض جويٍ يجوب ثلاث مدن في المملكة.

 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تتيح الرحلات المجدولة والإضافية سعة مقعدية يومية تزيد عن (87,6) ألف مقعد، في الوقت الذي تبلغ فيه إجمالي السعة المقعدية خلال كامل الأسبوع أكثر من (613) ألف مقعد، وتأتي هذه الزيادة في إطار إستراتيجيتها الرامية لخدمة حركة السفر إلى المدن التي تشهد إقبالاً متزايداً من المسافرين.

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وتوفر الخطوط السعودية باقة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة عبر موقعها على الإنترنت وتطبيق الأجهزة الذكية، التي تتيح إنهاء جميع إجراءات السفر بكل يسر، إلى جانب الخدمات الشاملة التي يقدمها مركز الاتصال الموحد، مما يمكن المسافرين من الاستفادة من جميع الخدمات بيسر وسهولة.

 

وتزينت واجهة المبنى الإداري للرئاسة العامة لشؤون الحرمين "المسجد الحرام والمسجد النبوي"، بمكة المكرمة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.

 

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، ظهرت واجهة مبنى شئون الحرمين، ومبنى مكتبة الحرم المكي الشريف، ومجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، بالأضواء الخضراء.

 

جاء ذلك تزامنًا مع حلول الذكرى التاريخية لليوم الوطني الـ(٩١)، لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.

 

ويقام اليوم الوطني السعودي الـ(٩١)، تحت شعار "هي لنا دار"، حيث يأتي الشعار تأكيدًا على وحدة الصف واللحمة الوطنية، والترابط الاجتماعي وتجديد الولاء والوفاء لولاة أمر هذه البلاد المباركة.

 

يذكر أن برج خليفة في إمارة دبي، أضيئ بالعلم السعودي الأخضر، احتفالا باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

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