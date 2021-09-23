عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقيق ماجدة الرومي يكشف تطورات حالتها الصحية وسبب الإغماء وموعد عودتها لبيروت..خاص

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

أكد عوض الرومي شقيق الفنانة ماجدة الرومي ومدير أعمالها ، في تصريح خاص لصدى البلد عن سبب تعرض شقيقته النجمة ماجدة الرومي للإغماء أمس أثناء مشاركتها في مهرجان جرش.

 

وقال عوض الرومي :" شقيقتي تعرضت لهبوط حاد في السكر بسبب المجهود الكبير التي بذلته خلال تحضيرها للحفل ، ممؤكدا أنها لم تتناول الطعام طوال اليوم ، وهو ما أدى إلى إغمائها ".

 

وأَاضاف:" هي الان بخير وفي بحالة  صحية جيدة ، ونشكر كل من توجه بالسؤال عليها، وستعود لبيروت غدا الجمعة  ".

 

أول تعليق من ماجدة الرومي بعد  تعرضها للإغماء:

تعرضت المطربة ماجدة الرومى لحالة إغماء خلال إحيائها حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ٣٥.

 

وكتبت ماجدة الرومى فى أول تعليق لها عبر حسابها بموقع فيسبوك :" شكرا جرش، شكرا الاردن على كل هالمحبّة".

 

وعادت المطربة ماجدة الرومي للغناء بحفل افتتاح مهرجان جرش  للثقافة والفنون  مرة أخرى بعد أن تعرضت لحالة إغماء نتيجة  لهبوط حاد في السكر حسبما أكد أيمن سماوي المدير التنفيذي للمهرجان.

 

علقت الفنانة لطيفة علي مشهد إغماء المطربة ماجدة الرومي علي مسرح مهرجان جرش، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وكتبت لطيفة في منشور لها: "موش قادره اشوف مشهد اغماء العظيمه ماجده الرومى على مسرح جرش والله قلبى بيوجعنى "الله لا يورينا فيكى غيار" وتظلى بصحتك وعافيتك حبيبتى".

 

وانطلقت فعاليات المهرجان مساء أمس  “الأربعاء” بحضور وزراء وضيوف من الأردن والدول العربية ، وستحضر الحفل من مصر وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم .

 

وصدحت بعد مراسم الافتتاح الرسمية، الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بصوتها القادم من لبنان لتزين مدرجات المدينة العريقة وتطرب الحضور بأجمل الأغاني التي يحفظها الجمهور العربي والأردني عن ظهر قلب.

 

وتحدث مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي عن برنامج المهرجان الثقافية والفنية أثناء استقباله الإعلامية رُلى الهباهبة  في مقر إدارة المهرجان، قائلا: يتميز المهرجان هذا العام أنه يقام في ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع وخصوصا الوسط الثقافي والفني بسبب جائحة الكورونا وتداعياتها السلبية على كافة مناحي الحياة.

 

ماجدة الرومي عوض الرومي شقيق الفنانة ماجدة الرومي للإغماء مهرجان جرش

موضوعات متعلقة

بحبك .. أول تعليق من رنا سماحة بعد عودتها لزوجها سامر أبو طالب

حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم الفن بعد وفاة والدها

اليوم.. انتهاء تصوير حكاية "بالورقة والقلم" ليسرا اللوزي

إليسا تحيي حفلا غنائيا في بغداد لأول مرة

بعد إجرائه 3 عمليات في لبنان.. موعد عودة نجل طارق العريان لمصر

نشرة الفن.. سبب مشاجرة نجل طارق العريان وتفاصيل العملية الثانية لـ نضال الشافعي

علشان مسلمش عليها.. أسما سليمان تكشف سبب مشاجرة نجل طارق العريان

خاص| مصطفى شعبان يعلق على اختياره لتسليم جوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية

ترشيحاتنا

السفير الألماني بالقاهرة: كورونا تحدي كبير للعالم ولابد من التعاون للتغلب عليها

الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى اليوم الوطني

الصحة: تعاون مع بيونتك الألمانية لتوفير لقاحات فيروس كورونا

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

أسطورة آرسنال : صلاح سيتفوق على رونالدو وأنصح ليفربول بتنفيذ شرطه

يحكي قصة قرآنية مشهورة.. ما سبب الجدل حول فيلم أهل الكهف وإقحام الأزهر؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

خاص.. أشيمبونج يتنازل عن قضيته ضد الزمالك

عادل الشوربجي يعلن مفاجأة بشأن ملف عقوبة محمد الشناوي

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

شوبير يحسم الجدل حول تمرد لاعبي الأهلي ضد عقوبة محمود الخطيب

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

فيديو

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

نجمات تخلين عن شعرهن.. فمن الأجمل؟

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ