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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة الغواصات

بعد أزمة الغواصات وأفغانستان.. باريس تدعو الاتحاد الأوروبي لفتح عيونه

أزمة الغواصات
أزمة الغواصات

قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي لم يعد يعتمد على أمريكا بعد أزمة الغواصات.

 

وأضاف لو مير أن أزمة الغواصات وأفغانستان تدفعان الاتحاد الأوروبي لفتح عيونه، حسبما أفادت شبكة “العربية”، في نبأ عاجل لها.

 

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد اعتبر في مستهل لقاء مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، أن على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العمل بهدف «تعزيز الثقة» ضمن شراكتهما بعد الأزمة بين واشنطن وباريس.

 

وقال بوريل: "يمكننا تعزيز الثقة بيننا"، ل وهذا الأسبوع بالغ الاضطراب" في أروقة الأمم المتحدة التي بدأت اجتماعات جمعيتها العامة الثلاثاء.

وأضاف، أنه سيتشاور مع وزير الخارجية الأمريكي «بعد الاتصال الهاتفي» الذي جرى قبيل ذلك بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتابع «أنا على يقين بأننا سنعمل معاً».

وأجرى الرئيس الأميركي جو بايدن مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (الأربعاء)، للمرة الأولى منذ توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا في أعقاب الترتيبات الدفاعية الجديدة مع أستراليا التي أحبطت مشروعاً فرنسياً بقيمة 60 مليار دولار لتوفير غواصات بالطاقة التقليدية، ودفعت باريس إلى اتهام واشنطن بطعنها من الخلف، وسحب سفيرها لدى الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخ العلاقات بين أقدم حليفين.

وبناءً على المكالمة؛ قرر الرئيس إيمانويل ماكرون إعادة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل والبدء في عمل مكثف مع كبار المسؤولين الأميركيين والتحضير لاجتماعات أمريكية - فرنسية نهاية شهر أكتوبر المقبل.

من المتوقع أن يعقد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان اجتماعا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك بعد الاتصال الهاتفي الذي جمع رئيسي بلديهما على خلفية أزمة الغواصات.

وقالت مسؤولة أمريكية أمس الأربعاء إن بلينكن ولودريان سيعقدان اجتماعا ثنائيا في الأمم المتحدة اليوم الخميس غداة البيان المشترك الذي أصدره جو بايدن وإيمانويل ماكرون لإنهاء الأزمة الناشبة بين بلديهما.
 

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