شعبه السيارات: توطين الصناعة خطوة مهمة لتحسين الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمار

أكد اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية أن توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات يعد من الخطوات الهامة لتحسين الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمار بصورة ايجابية وهو ما ينعكس إيجابيا على المواطن المصرى.

وأوضح عبد العاطى فى تصريح لـ “ صدى البلد ” أن صناعة السيارات فى مصر ستدعم الكثير من الصناعات المغذية وهو ما يساهم فى إضافة الكثير من فرص العمل داخل مصر بصورة كبيرة، حيث سيتوفر مصانع لتجميع السيارات وأخرى للصناعات المغذية، وهو ما يوفر علينا الكثير فى استيراد السيارات.

وأشار رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية إلى أن هناك دولا مثل الصين أصبحت فى وقت وجيز من رواد صناعة السيارات، هذا بالإضافة إلى أن المغرب أصبحت أيضا من الدول المصنعة للسيارات، مضيفا أن مصر تمتلك الخبرات والقدرات البشرية والعزيمة التى تؤهلها لأن تكون إحدى الدول المتميزة فى تلك الخطوة، مؤكدا على أن الخطوط التى يتخذها الرئيس السيسى لدعم الصناعات والصناعات الثقيلة وضرورة تواجدها فى مصر.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع وفد من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، يضم مايك وايتفيلد، رئيس شركة نيسان أفريقيا، وتوماس شافر، الرئيس التنفيذي لشركة سكودا العالمية، وماركوس ثيل، نائب رئيس شركة بوش في أفريقيا. وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وسامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مسار دعم صناعة السيارات، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار الحافز النقدي للسيارات الكهربائية، وكذا إطلاق البرنامج التحفيزي لرد أعباء صادرات السيارات، مُضيفا أن الخطوات التي اتخذتها مصر لدعم صناعة السيارات تأتي في إطار خطة الحكومة لتجعل من مصر مركزاً إقليمياً واعداً للتصدير إلى السوق العالمية وبخاصة الدول الإفريقية.