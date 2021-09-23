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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزته هيروين.. سقوط تاجر مخدرات بالزقازيق

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق)..بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة الزقازيق مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمحيط سكنه، وبحوزته (فرد محلى وطلقة لذات العيار - 53 لفافة من نبات الهيدرو المخدر – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تجار سلاح اخبار الحوادث مديرية امن الشرقية مخدر الهيروين

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