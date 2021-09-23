لو بتعاني من حرقة المعدة.. اتبع هذه الخطوات

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب حرقة المعدة، إذا كنت تتعامل مع حرقة المعدة بشكل متكرر يجب ان تتأكد من السبب الرئيسي لحدوث ذلك ومعالجته أولا، ولكن إذا كانت بسبب العادات غير الصحية وتناول الأطعمة السريعة يمكن ان تساعدك بعض طرق العلاج الطبيعية في ذلك.

أبرز الطرق الطبيعية لعلاج حرقة المعدة

تغيير وضع النوم الخاص بك

الأشخاص الذين ينامون على الظهر ، احذروا فهذا الوضع الذي تستلقي فيه كل ليلة يمكن أن ينشط أعراض حرقة المعدة، كما وجدت دراسات متعددة أن النوم على جانبك الأيسر هو أفضل وضع للأشخاص الذين يعانون ارتجاع المريء.

ارفع جسمك

لا يجب عليك تبديل وضع جسمك أثناء النوم فحسب ، بل يجب أيضًا مراعاة الزاوية، يُنصح برفع رأس السرير، وفقًا لمؤسسة النوم ، فإن هذا يمنع الأعراض بشكل أفضل مقارنةً بالوضع في وضع مسطح.

لا تأكل قبل النوم

هناك عادة أخرى يجب التخلص منها وهي الأكل قبل النوم، عندما تستلقي بشكل مسطح بعد تناول الوجبة ، فإن الصمام الموجود بين المريء والمعدة لا يعمل بشكل صحيح.

من المهم إعطاء معدتك بضع ساعات لتفريغها قبل الاستلقاء لذا ، سواء كنت متوجهاً إلى الفراش ليلاً ، أو في حالة مزاجية لقيلولة ، أو ترغب في الاستلقاء على الأريكة ، فتأكد من أنك لا تأكل أي شيء قبل ذلك.

المصدر activebeat