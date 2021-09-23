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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. الظهور الأول لـ ماجدة الرومي بعد تعرضها للإغماء في مهرجان جرش

ماجدة الرومي وشقيقها
ماجدة الرومي وشقيقها

نشرت  الفنانة ماجدة الرومي صورة جديدة برفقة شقيقها عواد الرومي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي  فيس بوك.

 

وشاركت الفنانة ماجدة الرومي متابعيها أول ظهور لها، بعد إغمائها أثناء إحياء حفله افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون، في دورته الـ35 بالأردن مساء أمس الأربعاء.

 

وكانت الفنانة ماجدة الرومي قد وجهت رسالة إلى جمهورها بعد تعرضها للإغماء أمس على المسرح خلال مشاركتها في مهرجان جرش.

ونشرت ماجدة الرومي صورة لها عبر حاسبها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وكتبت :"وهكذا عُدتُ إليكم ،لتُعانقَ نبضاتُ قلبي قلوبَكم ،حبُّكم هو طاقتي والأجنحةُ التي تحمل صوتي ".

تابعت ماجدة الرومي :" معكم يحلو مشواري ،محبّتي لكم طول العمر وشُكري لأمنياتكم ، دُمتم بخيرٍ وصحةٍ وسلام.

 

وكان عوض الرومي شقيق الفنانة ماجدة الرومي ومدير أعمالها ، أكد في تصريح خاص لصدى البلد عن سبب تعرض شقيقته النجمة ماجدة الرومي للإغماء أمس أثناء مشاركتها في مهرجان جرش.

وقال عوض الرومي :" شقيقتي تعرضت لهبوط حاد في السكر بسبب المجهود الكبير التي بذلته خلال تحضيرها للحفل ، ممؤكدا أنها لم تتناول الطعام طوال اليوم ، وهو ما أدى إلى إغمائها ".

وأَاضاف:" هي الان بخير وفي بحالة  صحية جيدة ، ونشكر كل من توجه بالسؤال عليها، وستعود لبيروت غدا الجمعة  ".

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شقيق ماجدة الرومي يكشف تطورات حالتها الصحية وسبب الإغماء وموعد عودتها لبيروت..خاص

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هكذا عدت إليكم.. أول تعليق من ماجدة الرومي بعد تعرضها للإغماء

ماجدة الرومي تتعرض للإغماء:

تعرضت المطربة ماجدة الرومى لحالة إغماء خلال إحيائها حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ٣٥.

 

وكتبت ماجدة الرومى فى أول تعليق لها عبر حسابها بموقع فيسبوك :" شكرا جرش

شكرا الاردن على كل هالمحبّة".

 

عادت المطربة ماجدة الرومي للغناء بحفل افتتاح مهرجان جرش  للثقافة والفنون  مرة أخرى بعد أن تعرضت لحالة إغماء نتيجة  لهبوط حاد في السكر حسبما أكد أيمن سماوي المدير التنفيذي للمهرجان.

 

علقت الفنانة لطيفة علي مشهد إغماء المطربة ماجدة الرومي علي مسرح مهرجان جرش، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وكتبت لطيفة في منشور لها: "موش قادره اشوف مشهد اغماء العظيمه ماجده الرومى على مسرح جرش والله قلبى بيوجعنى "الله لا يورينا فيكى غيار" وتظلى بصحتك وعافيتك حبيبتى".

 

وانطلقت فعاليات المهرجان مساء امس  “الأربعاء” بحضور وزراء وضيوف من الأردن والدول العربية ، وستحضر الحفل من مصر وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم .

 

وصدحت بعد مراسم الافتتاح الرسمية، الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بصوتها القادم من لبنان لتزين مدرجات المدينة العريقة وتطرب الحضور بأجمل الأغاني التي يحفظها الجمهور العربي والأردني عن ظهر قلب.

 

وتحدث مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي عن برنامج المهرجان الثقافية والفنية أثناء استقباله الإعلامية رُلى الهباهبة  في مقر إدارة المهرجان، قائلا: يتميز المهرجان هذا العام أنه يقام في ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع وخصوصا الوسط الثقافي والفني بسبب جائحة الكورونا وتداعياتها السلبية على كافة مناحي الحياة.

ماجدة الرومي الفنانة ماجدة الرومي عواد الرومي موقع فيس بوك صورة جديدة مهرجان جرش

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