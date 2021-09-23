غدًا.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بمدينة سوهاج لمدة 10 ساعات

أعلن اللواء المهندس حسن محمود عبد الغني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن قطع المياه عن حي غرب وحي شرق مدينة سوهاج وقرى تونس والشيخ مكرم والصلعا.

وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء الجمعة الموافق ٢٤ سبتمبر 2021 وحتى الثامنة من صباح السبت الموافق ٢٥ من ذات الشهر.

ولمدة ١٠ ساعات لإجراء أعمال استكمال خط طرد الخاص بمحطة رفع اولاد نصير الرئيسية والذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.