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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في سوهاج

صدى البلد

تمكنت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بمحافظة سوهاج.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام (عاملان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمنطقة بندر المنشأة).. بإدارة مسكنهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار فيها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث سوهاج من ضبطهم بمسكنهم ، وبحوزتهما (4 فرد محلى - 2 خزينة طبنجة - أدوات تصنيع - مجموعة من أجزاء أسلحة نارية - مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهتهم أمام أجهزة أمن سوهاج اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار بها ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الآثم ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حائزى الأسلحة النارية ومتجريها والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.

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