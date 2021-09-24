عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. مركز الأزهر يوضح

وقت قراءة سورة الكهف
وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

متى يكون وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

 

وقال مركز الأزهر ردا على السؤال إن النبي -صلى الله عليه وسلّم- أوصانا بقراءة سورة الكهف في كل يوم جمعة، وقال «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».

 

وأوضح مركز الأزهر أن وقت القراءة يكون في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وتنتهي بغروب الشمس.

حكم وضع البخور في المنزل يوم الجمعة.. الإفتاء تجيب

متى يبدأ وقت غسل يوم الجمعة وفضله؟

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة


فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثنا على قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف للحماية من فتنة الدجال، حيث قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»، فقد وردت عدة أحاديث في فضل قراءة سورة الكهف ، منها حديث عن أن حفظ عشر آياتٍ من سورة الكهف يعصم من فتنة المسيح الدّجال، وكذلك أنّ من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النّور ما بين الجمعتين.

 

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقد ورد أنه قال رسول الله - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»، وقوله -صلى الله عليه وسلّم-: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»، وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: «مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ».

 

هل يجوز قراءة سورة الكهف في أي يوم إذا لم اقرأها يوم الجمعة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال فتوى مسجله له .

 

واجاب عثمان، قائلًا: أن السنن أو الأمور الحسنة المستحبة إذا ما فات وقتها تأتى بها فى وقت أخر، كمن أنشغل عن أمر ما فى يوم الجمعة فممكن أن يقرأها ثانى يوم أو فى الوقت الذى يناسبه فهذا ذكر الله تعالى وتؤجر على تلاوته.  

 

الكهف سورة الكهف يوم الجمعة آخر وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هل يجوز قراءة سورة الكهف في أي يوم إذا لم اقرأها يوم الجمعة

موضوعات متعلقة

حكم سب الدين عند الغضب وكيفية التوبة؟.. دار الإفتاء تجيب

أعمال تفتح لك أبواب الخير وتدخلك الجنة.. علي جمعة يوضح

ما حكم وضع المال في البنك؟.. دار الإفتاء توضح

حكم قراءة القرآن في السر دون تحريك الشفاه.. دار الإفتاء تجيب

ما حكم من يشاهد الأفلام الإباحية ويمارس العادة السرية ولا يصلي؟ الإفتاء توضح

هل فتح مقهى يتيح شرب شيشة حلال أم حرام؟.. الإفتاء توضح

حكم وضع البخور في المنزل يوم الجمعة.. الإفتاء تجيب

منبهات وعلامات لـ الإنسان ليعود إلى ربه.. علي جمعة يوضح

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|هواوي تعلن سلسلة هواتفها المتطورة نوفا 9.. سر الخط الأحمر تحت كومنتات فيسبوك

الرئيس السيسي: مصر من أكبر الدول تنفيذا لبرنامج التغذية المدرسية في المنطقة.. ستبقى دائما مخلدا في الذاكرة الوطنية.. مصطفى بكري يوجه رسالة مؤثرة للمشير طنطاوي

أخبار الرياضة .. ضياء السيد يفجر مفاجأة عن الفيديو المسرب له بشأن الزمالك.. الأهلي يدعم موسيماني

أسطورة الكيك بوكسينج .. طالب بجامعة بنها يحصل على بطولة النخبة الدولية للمواى تاى.. شاهد

أخبار السيارات| جديد في مصر .. شيري تيجو 7 برو موديل 2022.. أرخص 5 أنواع SUV في البحرين موديل 2021

أفضل الأدعية في يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

علاء نبيل: تصريحات سيد عبد الحفيظ مميزة.. وخالد الغندور نسخة رقم اتنين.. فيديو

المحكمة رفضت حبسه.. حكم غريب على شاب متهم باغتصاب فتاة

خصم 300 ألف جنيه .. 5 لاعبين لن توقع عليهم عقوبة الخطيب بعد خسارة السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

فيديو

لم أخسر أي مباراة.. حسام البدري يتحدث عن كواليس ترك المنتخب

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ