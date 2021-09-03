عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متى يبدأ وقت غسل يوم الجمعة وفضله؟

متى يبدأ وقت غسل
متى يبدأ وقت غسل يوم الجمعة وفضله؟

الاغتسال يوم الجمعة سنة مؤكدة، ويستحب للمسلم أيضا أن يَتطيَّبَ ويستخدم السواك، ويرتدي أفضل الثياب لحضور صلاة الجمعة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

 

متى يبدأ غسل يوم الجمعة

القول الراحج من العلماء أن غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، لكن الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس؛ لأن النهار المتيقن من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس من وقت صلاة الفجر، فوقت صلاة الفجر لم ينقطع بعد، فالأفضل أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس، ثم الأفضل أن لا يغتسل إلا عند الذهاب إلى الجمعة فيكون ذهابه إلى الجمعة بعد الطهارة مباشرة" انتهى .

 

واختلف العلماء في ابتداء وقت غسل الجمعة، فذهب جمهورهم، منهم الشافعية والحنابلة والظاهرية، إلى أنه من فجر يوم الجمعة وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما .

 

قال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله عن وقت غسل الجمعة: «ووقته من الفجر الصادق؛ لأن الأخبار علَّقته باليوم، كقوله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى» الحديث، فلا يجزئ قبله.

وقيل: وقته من نصف الليل كالعيد، وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل؛ لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة، ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى، كما قاله الزركشي، لأنه مختلف في وجوبه.

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله : «وأوله: من طلوع الفجر، فلا يجزئ الاغتسال قبله، والأفضل أن يغتسل عند مضيه إلى الجمعة، لأنه أبلغ في المقصود، وقال ابن حزم رحمه الله: «أول أوقات الغسل المذكور إثر طلوع الفجر من يوم الجمعة ...وروينا عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة فيجتزئ به من غسل الجمعة . وعن مجاهد والحسن وإبراهيم النخعي أنهم قالوا : إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه".

حكم قراءة القرآن من المصحف يوم الجمعة والقارئ يتلو.. الإفتاء تجيب

فضل ذكر النبي 100 مرة يوم الجمعة

وعند الإمام مالك: يبدأ وقت غسل الجمعة قبيل الذهاب إليها ، فلا يجزئه إلا عند الذهاب إليها، فلو اغتسل بعد الفجر ولم يذهب مباشرة للمسجد لم يجزئه ويندب له إعادته.

وذكر النووي رحمه الله : «لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم تجزئه على الصحيح من مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء. وقال الأوزاعي: يجزئه.

ولو اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند الجمهور، حكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وقال مالك: لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة.

وكلهم يقولون: لا يجزئه قبل الفجر إلا الأوزاعي فقال: يجزئه الاغتسال قبل طلوع الفجر للجنابة والجمعة.

 

حكم غسل يوم الجمعة في المذاهب الأربعة


إن الغُسلُ يومَ الجُمُعة سنة باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال جماهيرُ العلماء، وحُكي الإجماعُ على ذلك.

 

فضل غسل يوم الجمعة 

 من السنن المستحبة في هذا اليوم، فقد جاء في صحيح البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

 

الجمعة يوم الجمعة متى يبدأ غسل يوم الجمعة متى يبدأ وقت غسل يوم الجمعة حكم غسل يوم الجمعة في المذاهب الأربعة فضل غسل يوم الجمعة

موضوعات متعلقة

هل يجوز الجلوس مع الزوجة بعد كتب الكتاب وقبل الدخول؟.. الإفتاء تجيب

هل استعمال اليد اليسرى في العمل حرام؟.. الإفتاء تجيب

جمعة: لم ترد في القرآن دعوة صريحة لتعدد الزوجات

متى تتحجب المرأة أمام الأطفال الذين لم يبلغوا الحُلم؟.. علي جمعة يجيب

هل الصلاة في الكعبة أو المسجد النبوي تجزئ عن الصلوات الفائتة؟

ملحد يسأل علي جمعة.. هل سأدخل النار؟

علي جمعة: رسول الله جعل حب الجمال من مكارم الأخلاق التي بعث ليتممها

حكم عدم مسح المرأة على الشعر عند الوضوء.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

متى يبدأ وقت غسل يوم الجمعة وفضله؟

مرض نادر ينتشر في الهند و الخوف يسيطر على المواطنين

شاهد .. اللقطات الأولى لقصف إسرائيل الجوي على سوريا

رسميا.. سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع المحترف الأمريكي "بوستيك" لخوض منافسات البطولة العربية

شاهد.. سيارات تسبح فى مياه الصرف الصحي بالتجمع .. ومصدر يكشف السبب

خالد العندور يعلن رحيل نجم الزمالك لـ البنك الأهلي..تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع الأول يغرق الشوارع .. شاهد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

حريق داخل محطة بنزين بـ إيتاي البارود

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

جنش يحسم الأمر بشأن الرحيل من الزمالك.. فيديو

أبرزهم جنش .. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

دمار شامل.. إعصار وفيضان يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

حسن فلاشة وطرد فرقة «رضا».. نهاية سريعة لـ خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش "فيديو"

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

فيديو جراف.. احمد شوبير يكشف عن صفقات الزمالك ورحيل جنش وحارس جديد للأهلي

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ