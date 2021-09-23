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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتحول لبؤرة تفشي لفيروس كورونا

كورونا
كورونا

سجلت روسيا للمرة الثانية، اليوم الخميس، ارتفاع في حصيلة الوفيات، لتصبح هي الأعلى، فيما يسهم انتشار المتحور دلتا وبطء عملية التلقيح في ذلك.

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميٍس، تسجيل 820 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، و21 ألف و438 إصابة بالفيروس.

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الصحة العالمية تحذر من تفاقم الوضع الصحي في أفغانستان ولبنان

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رقم قياسي.. روسيا تسجل أكبر حصيلة يومية بوفيات كورونا منذ بداية الجائحة

وتعتبر روسيا  ثاني أكثر الدول تضررا بالفيروس على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات.

وتشهد روسيا ارتفاعا في الإصابات بكورونا منذ أغسطس الماضي، مع بطء عملية التلقيح، ما جعل العاصمة الروسية موسكو بؤرة الوباء، ويحذر المسؤولون من ارتفاع الحالات التي تتطلب علاجا بالمستشفى.

فيما أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن المنطقة بحاجة لدعم صحي لمواجهة كورونا.

وأوضح أن "إقليم شرق المتوسط، الذي أمثله، يضم 22 بلدًا في شمال أفريقيا، وأنحاء الشرق الأوسط، كما يمتد لأجزاء من جنوب آسيا عانى من أزمات متعددة حتى قبل جائحة كوفيد-19، وهو موطن لما يبلغ 43% من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية على مستوى العالم، كما يُعد مصدرًا لنحو 64% من اللاجئين ".

وقال المدير  الإقليمي في بيان له، خلال الإحاطة الصحفية للمنظمة بشأن أفغانستان ولبنان، إنه مع ظهور جائحة كوفيد-19، ازداد الوضع تفاقمًا. فقد أدت الجائحة إلى إجهاد النظم الصحية الهشة بالفعل، وهي بالنسبة لكثير من الناس مجرد تهديد آخر من بين العديد من التهديدات التي يتحتم عليهم مواجهتها بالإضافة إلى النزوح، والجوع، والمرض، والنزاع، والفقر.

وتابع في البيان: "خلال الأسبوع الماضي، سنحت لي الفرصة للسفر مع أخي العزيز الدكتور تيدروس إلى بلدين تتزايد بهما الاحتياجات الصحية، ويتصاعد فيهما يوميًا خطر وقوع كارثة إنسانية".

منظمة الصحة العالمية جائحة كوفيد-19 فيروس كورونا كورونا في روسيا موسكو

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