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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب مكتب للدعاية والإعلان لتزويره الأختام والمحررات الرسمية

ضبط متهم - أرشيفية
ضبط متهم - أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب للدعاية والإعلان - مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والجامعات المصرية وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية كبيرة ، حيث يتخذ من مكتبة الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى المؤثم.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه وبتفتيش مقر المكتبة عُثر بداخلها على (طبنجة صوت – سلاح أبيض – خاتم شعار الجمهورية "مزور" – أكلاشيهات "مزورة" – عدد 2 جهاز "لاب توب ، حاسب آلى" يستخدمهما فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية من خلال برامج مُحملة عليهما – ماكينة تصوير مستندات تستخدم فى طباعة المستندات المزورة – ماسح ضوئى – 2 ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى"– مجموعة من الورق لتغليف الكارنيهات بعد تزويرها – 20 بصمة خاتم شعار الجمهورية "مزور" – 11 بصمة أكلاشية "مزور" – كمية كبيرة من الورق مخصصة للتزوير – شهادات بأسماء أشخاص مزورة – خطابات وعقود تنازل "معدة للتزوير" – كارنيهات مزورة بأسماء أشخاص مختلفة – 2 هاتف محمول) بفحص الهواتف فنياً تبين أنهما مُحملان بالعديد من المحادثات على تطبيقات المحادثات وبين العديد من عملائه تدل على نشاطه المؤثم – مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى – وبفحص أجهزة الحاسب الآلى والفلاش ميمورى تبين أنها تحتوى على (نماذج أختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية المختلفة – المستندات والمحررات المزورة ) وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه واستخدام أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة فى تزوير المحررات الرسمية .
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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