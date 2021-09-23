محافظ المنوفية يستقبل أسرة سورية لتقديم الدعم والمساندة



استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام أسرة سورية مكونة من 10 أفراد وذلك لتقديم الدعم والمساندة لهم ، مؤكداً لهم :" أنتم في بلدكم الثاني مصر " .

جاء ذلك عقب العثور علي أحد أفرادها وهي الطفلة " آية " المعاقة ذهنياً بأحد شوارع مدينة شبين الكوم في حالة صحية صعبة ، يأتي هذا في إطار المساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .



حيث إستمع المحافظ من والد الطفلة عن الحالة الصحية للأسرة وظروفهم المعيشية الصعبة ، حيث أنهم مقيمين حالياً بشقة بقرية البتانون التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم وليس لديهم مصدر رزق ثابت ، وعلي الفور قرر المحافظ صرف مساعدات مالية عاجلة لهم ، بالإضافة الي تسليمهم شنط مواد غذائية وعينية تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية ، وكذا صرف ألحفة فايبر وبطاطين لحمايتهم من برد الشتاء .



كما كلف المحافظ مديرة إدارة شئون المرآة بدءً من الأسبوع القادم بعمل زيارات دورية للأسرة وإعداد تقرير بكافة متطلباتها واحتياجاتها الضرورية لتوفيرها بهدف خلق حياة كريمة لهم ، كما أمر المحافظ بتوفير سيارة ومندوب من العلاقات العامة لإصطحاب 3 أفراد من الأسرة ونقلهم الي مستشفي الرمد ومستشفي شبين الكوم التعليمي لعمل كافة الفحوصات الطبية الشاملة لهم نظراً لظروفهم الصحية .

كما وجه بضرورة التواصل مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين لتسهيل إجراءات استخراج الأوراق اللازمة لهوية للأسرة ، بالإضافة الي ضرورة التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتوفير أماكن لصغار الأسرة وإلحاقهم بإحدي المدارس التعليمية وذلك بعد تحديد أعمارهم حرصاُ علي مستقبلهم .



و أكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للحالات من ذوي الظروف الإنسانية والأولى بالرعاية في إطار دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية التي تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.

FB_IMG_1632414616587

FB_IMG_1632414614536

FB_IMG_1632414612069

FB_IMG_1632414610004

FB_IMG_1632414607638

FB_IMG_1632414605072

FB_IMG_1632414603253

FB_IMG_1632414601386