أبو يطرح أغنية آن الآوان على يوتيوب

طرح المطرب أبو أغنية جديدة بعنوان “آن الآوان” وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

أغنية المطرب أبو “آن الآوان” من كلمات كوثر حجازي، ألحان وتوزيع مينو، ومن إنتاج "أبو ميوزيك" وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".

وتقول كلمات الأغنية :

وتقول كلماتها "في هواه صبرت صبرا ً قد عانيت و ذُقت حباً

جيت اقوله تمادي بُعدا ً كل حاجه واخدها افش

كيف لي واحتار دليلي كتر عنده هد حيلي

وفي بعاده اه يا ويلي كل فكري بيبقي وش

في هواه صبرت صبراً ذقت كاس المر طوعاً

رغم اني بحبه جدا ً الا ان حبه هش

حاسس اني في مالطه بادن اجي احايله يصد صدا ً

الف مرة جرحني عمداً واما احايله ميتحايلش"

أغنية ملك الفبركة

وكان طرح المطرب "أبو " أحدث أغانيه التي تحمل اسم "ملك الفبركة"، وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "ملك الفبركة" هي أولى أغاني أبو في ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "آن الأوان"، وسيتم طرح باقي الأغاني خلال الفترة المقبلة.

أغنية "ملك الفبركة "وهى من كلمات محمود صلاح و ألحان وتوزيع مينو ميكس وماستر خالد سند وفيديو كريم الحيوان وروان مصيلحي.

كلمات أغنية "ملك الفبركة"

“كان أستاذ فى الشياكة كان استاذ فى الدلع دوبنا زمان بشياكة فجاة سابنا وخلع، لو اللى بينا ماكنش غرام طب قوللي انت كان ايه النظام، بذمتك و دينك مش كنا مدلعينك من غيرى لصت و ادي بوست و شوفت العز بعينك، بذمتك و دينك مش كنا مدلعينك من غيرى لصت و ادي بوست و شوفت العز بعينك، أهو بكا و اشتكى ملك الفبركة كان فى الفزلكه اتستاذ تكتكه وقت الرحرحه عينه مفتحه و احنا على قديمه، أهو بكا و اشتكى ملك الفبركا و قت الرحرحه عينه مفتحه و احنا على قديمه، اهدى شويه ياحبيبى و اتلم ده انا درسك اوى ده انا حافظك صم، قطر الغرام قلبك فاته اهو ده صحيح اللى اختشوا ماتوا، بذمتك و دينك مش كنا مدلعينك، بذمتك، ودينك مش كنا مدلعينك من غيرى لصت و ادي بوست و شوفت العز بعينك، اهو بكا و اشتكى ملك الفبركة كان فى الفزلكه اتستاذ تكتكه وقت الرحرحه عينه مفتحه و احنا على قديمه”.