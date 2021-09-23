نائب رئيس جامعة الأزهر يكرم المبصرين

قام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، بتكريم مجموعة من أبناء جامعة الأزهر من أصحاب الهمم، الذين يبصرون بقلوبهم.

تكريم المبصرين



وعبر الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث عن سعادته البالغة وهو يجلس مع هذه النماذج المضيئة من أبناء جامعة الأزهر، الذين استطاعوا أن يقهروا الظلام، ويتغلبوا على جميع التحديات، ويثبتوا أنفسهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

وقام نائب رئيس الجامعة بالحديث مع هذه النماذج المشرفة، مؤكدًا على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي هذه النماذج المضيئة رعاية واهتمامًا كبيرين، لافتًا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر وسعادة رئيس الجامعة يؤكدان دومًا على رعايتهما ودعمهما لهذه النماذج المشرقة التي استطاعت أن تجد لنفسها مكانًا في جميع المحافل التي يوجدون فيها، مؤكدين على أنهم خير سفراء لجامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

يأتي ذلك تأكيدًا على اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بمنسوبي الجامعة، سواء أكانوا من أعضاء هيئة التدريس، أم الموظفين أم الطلاب.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة خلود حسام، عميدة كلية التجارة بنات، عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم السمدوني، وكيل كلية التربية السابق، عضو اللجنة، وشام علي، مقررة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.

جدير بالذكر أن المشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر قام بتكريمهم ومنحهم درع الجامعة، وشهادة تقدير لكل واحد منهم، وهم:

- أحمد حسانين.

- حسن علام.

- صالح فوزي.

- محمد الأعرج.

- مصطفى البحيري.

الاستعداد للعام الدراسي الجديد

فيما ناقش الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، آخر ما وصلت إليه الأعمال في مبنى كلية الصيدلة بنات الجديد، ومتابعة مجريات الأمور به؛ للوقوف على إمكانية النقل إلى المبنى الجديد مع بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022م.

وقام فكري خلال مشاركته في اجتماع مجلس كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة بتوجيه الشكر لكلية الصيدلة بكامل إدارتها على استضافتها للقاء الشهري لعمداء فرع البنات والذي عقد أول أمس، مشيداً بالسبق الذي حققته الكلية من خلال فتح قسم الصيدلة الإكلينيكية، برئاسة الدكتورة زينب القصبي زلط، والذي يعد إضافة حقيقية كبيرة للكلية وتلبية لاحتياجات سوق العمل.

كما أشاد بجهود الكلية وما لمسه على أرض الواقع من تطوير شامل، حتى كانت كلية الصيدلة بنات في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء. وثمن جهود الكلية في افتتاح مشتل النباتات الطبية، وتدشين مبادرة: (ولا تسرفوا) التي تسعى إلى الحفاظ على الموارد وتتصدى للهدر.

ورحب نائب رئيس الجامعة بانضمام الدكتورة هالة عدلي حسين، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، أمين عام قيادات المرأة العربية، عضوًا جديدًا بمجلس الكلية من الخارج، لجهودها في دعم الكلية في عقد ملتقيات التوظيف والتدريب بالتعاون مع عديد من شركات الأدوية.

ووقف فكري على استعداد الكلية لبدء العمل الدراسي الجديد 2021-2020 م، وحث الجميع على سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا ،مشددًا على الاهتمام بعمليات الرش والتطهير والتعقيم، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ووعد فكري بمناقشة احتياجات الكلية من المعيدات مع الدكتور رئيس الجامعة؛ للعمل على تلبية المتاح منها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني الشريف، عميدة الكلية، والدكتورة سحر رمزي رضوان وكيلة الكلية للدراسات العليا وخدمة المجتمع، والدكتورة مروة سرج وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وجميع رؤساء الأقسام بالكلية.