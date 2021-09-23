عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

مسرحية شوكت وشطانوفي
مسرحية "شوكت وشطانوفي"

وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "شوكت وشطانوفي".
 

وتدور أحداث مسرحية "شوكت وشطانوفي"، في أجواء كوميدية ساخرة داخل إحدي الفرق المسرحية التي تحدث مشاكل بين أعضائها مما يدفع مؤسس الفرقة للبحث عن وجوه جديدة للمشاركة في التمثيل مما يُفجر الكثير من المُفارقات الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس".

كما يشارك بها حمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

وتُعرض مسرحية "شوكت وشطانوفي" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعه 24 سبتمبر 2021 الساعة 8:00 مساءً.
 

موضوعات متعلقة

عرض فيلم جيمس بوند No Time To Die.. انطلاق مهرجان زيورخ غدا

مهرجان الجونة السينمائي يقدم نخبة من أفضل إنتاجات العام

قائمة الأفلام التونسية المشاركة بـ أيام قرطاج السينمائية

مدينة زويل تفتتح النسخة السادسة من مهرجان العلوم.. تفاصيل

جسر الجونة.. لقاء محترفي الصناعة لمختلف الأصوات السينمائية

بعد إعلان رعايتها لأسرة أحمد هيبة.. أشرف زكي للمتحدة: الشركة سباقة في المواقف الإنسانية|فيديو

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

حمدي النقاز يظهر في أول لقاء تليفزيوني بعد عودته للزمالك الليلة

ترشيحاتنا

تفاصيل مشاركة ممثل مصري بشخصية دودي الفايد في The Crown

مجلس النواب الأمريكي يوافق على دعم القبة الحديدية بـ مليار دولار

دولة عربية تعاني من ارتفاع ظاهرة الإتجار بالأطفال

تجار: 20% زيادة في أسعار بعض السلع بسبب ارتفاع تكاليف الشحن الدولي

وزير الري: إثيوبيا ستتحمل مسؤولية ما تقوم به في أزمة سد النهضة

مصطفى بكري: المجلس العسكري ليس له علاقة بوصول الإخوان إلى الحكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

«موديرنا»: جائحة «كورونا» تنتهي خلال عام

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

صدمة لعشاق القطبين .. عدم إذاعة قمة الأهلي والزمالك بدوري اليد

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

تحرك جديد .. الزمالك ينتصر لـ شيكابالا ويرفع راية التحدي في وجه الجبلاية

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

فيديو

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

فيديوجراف..رابعة ابتدائي .. التعليم تعلن نظاما جديدا في العام الدراسي 2022

فيديوجراف.. توعد بالقتل.. نجوم تحت تهديد السلاح.. تعرف عليهم

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ