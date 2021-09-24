فتاوى تشغل الأذهان .. حكم وضع البخور في المنزل يوم الجمعة .. فوائد ونفحات زيارة قبور الصالحين .. وهذه شروط قبول الدعاء

وضع البخور من من الروائح الطيبة الجائزة ولا شيء فيها

زيارة قبور العلماء والأولياء والصالحين مثل سائر القبور

الحجامة من الموروثات الطبية التي أجازها الشرع

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

حكم وضع البخور في المنزل يوم الجمعة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر سؤالاً حول حكم وضع البخور في المنزل بوم الجمعة؟، وهل يجب فتح النوافذ؟

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الافتاء المصرية، إن مسألة وضع البخور جائزة ولا شيء فيها، بل هي من الطيبات، فالإنسان في أغلب أحواله مطالب أن تكون رائحته طيبة سواء في يوم الجمعة أو غيره مكن الأيام، لافتاً إلى أن البخور من الروائح الطيبة.

وأوضح شلبي خلال الرد على السائلة، أن فتح النوافذ من عدمها أمر يرجع إلى السائل، ولا تحتاج إلى فتوى ولا يتطلب منه البحث عن الحلال والحرام فيها.

سنن يوم الجمعة.. ومن أهم السنن التي يستحب فعلها يوم الجمعة "الاغتسال، قراءة سورة الكهف"، وفقاً لما ذكرته دار الإفتاء المصرية في قراءتها لحديث النبى صلى الله عليه وسلم: «من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها» رواه أحمد وأبو داود والترمذى عن أوس بن أوس الثقفى وقال حديث حسن.

حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول: ما حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين؟

قالت دار الإفتاء: زيارة قبور العلماء والأولياء والصالحين شأنها شأن سائر القبور، زيارتها سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ شرعًا، لا سيَّما وأَنَّ في زيارتهم فوائد للزَّائِرِ والْمَزُورِ؛ ففيها للزَّائِرِ عِبْرَةٌ وعِظَة، واسْتِجَابَةٌ للدُّعَاء عند قبورهم، ولِلْمَزُورِ نَفْعٌ بالسَّلامِ عليه والدُّعَاء له، وبأُنْسِهِ بِمَنْ يزوره.

واستشهدت دار الإفتاء بما أخرجه الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ -يعني إذا زرتُ القبور-؟ قال: "قولي: السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالمُسْتَأخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ".

لماذا لا يستجيب الله دعائي؟

ورد من خلال البث المباشر لـ دار الإفتاء المصرية، على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول عدم قبول الله سبحانه وتعالى للدعاء.

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء قد يغير من القدر، إلا أن بعض القدر الذي نريد تغييره شراً وقد يكون خيراً لذلك لا ينبغي أن يتعجل الإنسان في الحكم بالقبول من عدمه، مشيراً إلى أنه ينبغي على الإنسان أن يلتزم بـ 3 أمور قبل الدعاء وحتى الإجابة، وهي: الأخذ بالأسباب، الدعاء، وترك النتائج لله".

الحكم الشرعي في الحجامة ومدى نفعها

ما الحكم الشرعي في الحجامة؟، وما مدى نفعها؟ .. سؤال ورد إلى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والتي أكدت على خضوعها لإشراف الأطباء المرخص لهم من قبل الجهات الطبية المعتمدة، مبينة أن الحجامة أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنة النبوية المطهرة.

وبينت الإفتاء أن الحجامة في اللغة: مأخوذة من الحَجْم؛ وهو: المَصُّ، وتُسَمَّى أيضًا: الفَصْد، وفي الاصطلاح: مص الدم الفاسد وسحبه من الجسم عن طريق الكاسات لتنقيته من الشوائب الرديئة والأخلاط الضارة، وهي مِن الوسائل العلاجية التي عرفتها الحضارات البشرية القديمة؛ كالآشوريين والفراعنة والصينيين والإغريق، حتى ذكر المؤرخون أن الحكيم اليوناني أبقراط الملقب بأبي الطب الحديث كان يستخدمها بشكلَيْها الجافة والرطبة، وذكر صاحب "كشف الظنون" (2/ 1446) أن له كتاب "الفصد والحجامة"، وقد صنف في الحجامة جماعة من العلماء قديمًا وحديثًا.

ولفتت إلى أن الحجامة وإن كانت من الموروثات الطبية التي أجازها الشرع في أصلها، ووردت بها السنة القولية والفعلية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنها من الوسائل الاستشفائية التي تفتقر إلى معرفة مواضع نفعها وضررها؛ فقد جاء في الطب الموروث أنها كما تنفع فقد تضر، وعرَّف العلماءُ السابقون علم الحجامة بأنه: علمٌ يُتعَرَّف به أحوالُ الحجامة، وكيفيةُ شرطها ومَصِّها بالمِحْجَمَة، وأنها في أي موضع من البدن نافعةٌ، وفي أي موضع مُضِرَّةٌ، إلى غير ذلك من الأحوال؛ كما يقول العلامة طاش كبرى زاده في "مفتاح السعادة" (1/ 326، ط. دار الكتب العلمية).

وأوضحت أن أمور الاستشفاء ووسائل العلاج مبناها على التجربة والوجود، والأعراض والأمراض تختلف من بيئة إلى بيئة ومن زمن إلى زمن، واختلاف الأدواء يصاحبه اختلاف الأدوية، ولذلك فإنه يشترط فيها أن يقوم بها الشخص المختص المرخص له بالقيام بمثل هذا النوع مِن العلاج، مع ضرورة الالتزام بالتعقيم الكامل للأدوات وتوفير الجو الملائم لإجرائها، ويجب اللجوء في ذلك إلى الأطباء الثقات المختصين وأخذ رأيهم والالتزام بمشورتهم في مدى مواءمة الحجامة لعلاج المرض الذي يشكو منه المريض، وهل تفيده أو لا تفيده.

وشددت الدار في فتواها على أن الحجامة من وسائل الاستشفاء الموروثة الواردة في السنة النبوية، إلا أن تغيُّر البيئة والزمن مع تنوع الأمراض وتعقدها مع تطور سبل العلاج في عصرنا الحاضر يوجب الرجوع في معرفة نفعها وكيفية ممارستها إلى الأطباء المختصين المؤهلين المرخص لهم فيها من قِبل الجهات الطبية المعتمدة.

حكم النذر

قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن النذر هو التزام قربى "طاعة " فعلى الشخص ان نذر طوعاً او شئ فليطعه لما ورد فى حديث بن عباس عن الرسول صل الله عليه وسلم "مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِهِ"

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر، أن نذر الانسان شيء من خصال الخير فعليه الإيفاء به ما دام مستطيعاً فأن لم يكن قدرة واستطاعة فعليه اطعام عشرة مساكين كفارة عن ذلك .

هل المبلغ المدخر لشراء شقة عليه زكاة؟

هل المبلغ المدخر لشراء شقة عليه زكاة مع العلم انى اعيش فى شقة إيجار؟.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.

أجاب الدكتور محمود شلبى ، خلال البث المباشر، أنه ليس فائضاً عن الحاجة وبالتالى لا زكاة فيه.