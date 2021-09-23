تأثير ارتفاع أسعار الشحن الدولي على أرباح شركات النقل البحري فى مصر

مازالت التداعيات السلبية لـ كوفيد 19 المعروف بفيروس كورونا تلقى بظلالها على قطاع النقل البحرى والشحن والتفريغ نتيجة تراجع حجم التجارة العالمية ووجود خلل كبير في الإغلاقات ببعض الموانئ وأيضا القيود التى فرضتها دول العالم للحد من انتشار موجات الفيروس رغم التوسع عالميا فى إعطاء اللقاحات وظهرت هذه التأثيرات بوضوح فى ارتفاع أسعار الشحن البحرى عالميا.

ويرصد "صدى البلد " المؤشرات المالية لشركة النقل البحرى والشحن التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتاثيرات على إيراداتها ومبيعاته.

الإسكندرية لتداول الحاويات

كشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى أحدى شركات قطاع الأعمال العام عن العام المالي الماضي (2020-2021)، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 6 بالمائة، على أساس سنوي.

أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.4 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 1.49 مليار جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.37 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.58 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وقالت الشركة إن النتائج الفعلية المحققة في عدد الحاويات خلال العام المالي الماضي انخفضت عن المستهدف خلال نفس الفترة للإنتاج الكمي بنسبة 9 %، إلا أنه انخفض عن المقارن بنسبة 8 %، بسبب ظروف التجارة وانخفاض الواردات بوجه عام.

يشار إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، حققت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 1.27 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مايو 2021، مقابل صافي ربح بقيمة 1.32 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 2.15 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، مقابل نحو 2.27 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

القناة للتوكيلات الملاحية

اعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات قطاع الأعمال العام عن تراجع أرباحها بنسبة 39 %خلال العام المالي الماضي 2020-2021.

وقالت شركة القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات قطاع الأعمال العام، إنهاسجلت صافي ربح 200.19 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 328.9 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

أوضحت شركة القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات قطاع الأعمال العام تراجع إيراداتها خلال الفترة إلى 53.95 مليون جنيه مقابل 56.12 مليون جنيه في العام المالي 2019-2020.

وذكرت شركة القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات قطاع الأعمال العام أن انخفاض صافي الربح يرجع لنقص العائد على الاستثمارات بشركتي بورسعيد ودمياط للحاويات.

وتبلغ استثمارات شركة القناة للتوكيلات الملاحية فى بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نحو 20.26 ، فيما تبلغ فى دمياط لتداول الحاويات والبضائع 20.01%.

وكانت شركة القناة للتوكيلات الملاحية حققت عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 153.62 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 245.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات شركة القناة للتوكيلات الملاحية خلال التسعة أشهر إلى 37.09 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 49.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

تعد شركة القناة للتوكيلات البحرية من أكبر الشركات التى تقوم بأعمال الوكالة الملاحية بقناة السويس والبحر الأحمر و تعمل في قطاع النقل مع التركيز على الشحن الجوي واللوجستي ،وقد تم تأسيسها في يوليو 1965.

وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى92% من اسهم الشركة، فى حين يمتلك القطاع العام والخاص النسبة المتبقية وقدرها 8%.

العربية للشحن والتفريغ

كشفت المؤشرات المالية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن العام المالي الماضي، تراجع خسائر الشركة بنسبة 3.5 % على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي خسائر بلغ 28.09 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 29.11 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 12.79 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 11.27 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وحققت شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 21.44 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 22.65 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت الشركة خلال الفترة لتسجل 9.28 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 8.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعد الشركة العربية المتحدة للشحن و التفريغ أقدم شركة للشحن والتفريغ فى جمهورية مصر العربية ويرجع تاريخ أنشأها لعام 1963، وصدر قرار بعودة الشركة الى مظلة القانون 203لسنة 1991 لتصبح شركة تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 71% من اسهم الشركة و29 % المساهمين والأفراد.