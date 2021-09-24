عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس أمناء من ساكني مدينة دمياط الجديدة.. رئيس الجهاز يكشف شروط الترشح

وحدات سكنية بالمدن
وحدات سكنية بالمدن الجديدة

قال  علاء منيع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة،  تعليقا على فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، إن  مجلس أمناء  المدينة يكون أعضائها ممثلين من  المستثمرين في المدينة والمجتمع المدني .

 

وأضاف  علاء منيع  في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة  "المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" يتم اختيار المستثمرين عن طريق جمعية المستثمرين بالمدينة للترشح لعضوية مجلس الأمناء، ويتم  اختيار أعضاء المجتمع المدني وفق شروط معينة ".

 

وتابع علاء منيع :" يتم اختيار أعضاء مجلس الأمناء من المجتمع المدني  وفق مجموعة من الشروط ومنها أن يكون الراغب في الترشح محل إقامته  داخل المدينة وسنه لا يقل عن 21 سنة ولا يكون عاملا في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويكون مؤدي للخدمة العسكرية ويقدم وثيقة حالة جنائية ".

 

واكمل علاء منيع :"  يتم مراعاة  تواجد أعضاء  داخل مجلس الأمناء  من كافة أحياء المدينة ويكون هناك نسبة من الرجال والنساء وذوي الهمم  داخل عضوية مجلس الامناء ".

 

ولفت علاء منيع :" يكون عدد مجلس الأمناء 6 أعضاء من المستثمرين و9 من المجتمع المدني وساكني مدينة دمياط الجديدة".
 

دمياط مجلس أمناء مدينة جديدة دمياط الجديدة اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

الصين ترفض رفع الوصاية عن تايوان|ماذا يحدث بين الجارتين وعلاقة الغرب بخلافهما؟

أخبار العالم| البرهان يتوعد المسؤولين عن الانقلاب الفاشل.. بيان عاجل من المجلس الرئاسي الليبي حول أزمة البرلمان والحكومة

أفضل دعاء للميت يوم الجمعة .. ردده لعلك تصادف ساعة الاستجابة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-9-2021 والقنوات الناقلة

عصابة لبيع الأعضاء.. مصرع سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة غامضة

اللواء إسماعيل عتمان يكشف تفاصيل إذاعة بيان تنحي مبارك من ماسبيرو.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

علاء نبيل: تصريحات سيد عبد الحفيظ مميزة.. وخالد الغندور نسخة رقم اتنين.. فيديو

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

بعد تعرض زوجته وأولاده لحادث سير.. أول تعليق من حمادة هلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

فيديو

لم أخسر أي مباراة.. حسام البدري يتحدث عن كواليس ترك المنتخب

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ