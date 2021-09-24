مجلس أمناء من ساكني مدينة دمياط الجديدة.. رئيس الجهاز يكشف شروط الترشح

قال علاء منيع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، تعليقا على فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، إن مجلس أمناء المدينة يكون أعضائها ممثلين من المستثمرين في المدينة والمجتمع المدني .

وأضاف علاء منيع في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة "المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" يتم اختيار المستثمرين عن طريق جمعية المستثمرين بالمدينة للترشح لعضوية مجلس الأمناء، ويتم اختيار أعضاء المجتمع المدني وفق شروط معينة ".

وتابع علاء منيع :" يتم اختيار أعضاء مجلس الأمناء من المجتمع المدني وفق مجموعة من الشروط ومنها أن يكون الراغب في الترشح محل إقامته داخل المدينة وسنه لا يقل عن 21 سنة ولا يكون عاملا في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويكون مؤدي للخدمة العسكرية ويقدم وثيقة حالة جنائية ".

واكمل علاء منيع :" يتم مراعاة تواجد أعضاء داخل مجلس الأمناء من كافة أحياء المدينة ويكون هناك نسبة من الرجال والنساء وذوي الهمم داخل عضوية مجلس الامناء ".

ولفت علاء منيع :" يكون عدد مجلس الأمناء 6 أعضاء من المستثمرين و9 من المجتمع المدني وساكني مدينة دمياط الجديدة".

