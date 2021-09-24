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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدي اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد”، أسعار اللحوم البلدي، اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، في محلات الجزارة، وفقا لما أعلنته شعبة القصابين "الجزارين" بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار اللحوم الكندوز

وسجلت أسعار اللحوم البلدى  الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 - 170 جنيها.

سعر اللحم الجملي
واستقر سعر اللحم الجملى عند 100-120 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 - 140  جنيها الكيلو.

الكبدة البلدي
وتراوحت الكبدة البلدي بين 130 - 160 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

أسعار عرق التربيانكو
وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 - 160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو.

أسعار كباب الحلة
وتراوحت أسعار كباب الحلة بين 140- 160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 - 150 جنيها للكيلو.

اسعار اللحوم اللحوم البلدي اللحوم الجزارة اليوم الجمعة

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