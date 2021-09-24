راقبوا أولادكم .. أب يعثر على هذه الحشرة في فم ابنته

على الآباء و الامهات أن يراقبوا أبنائهم بشكل كبير خاصة في المراحل العمرية الأولى لهم، حينما يبدأوا الخروج إلى العالم و تعلم المشي و الإمساك بأي شئ يحيط بهم .



وفقا لما ورد في صحيفة ": ديلي ستار"، البريطانية، فإن شاب أمريكي بالغ من العمر 36 عاما قاطن في ولاية أريزونا الأمريكية عثر على حشرة سامة تسللت إلى فم إبنته دون أن يلحظ أحد كيف حدث ذلك .



فوجئ أب أن ابنته البالغة من العمر 18 شهرا، تصرخ بشكل هيتسيري بسبب قرص حشرة لشفتيها، و لكنها لم تفهم أن تلك الحشرة قد تصيبها بالتسمم .



عثر الأب على طفلته في حديقة منزله تلعب بإحدى الأكواب التي لاحظ أن أحدهم شرب قهوة فيها و تركها على سور الحديقة ووصلت إليها يد طفلته بالصدفة بعد تسلل حشرة سامة بها .



جدير بالذكر أن الأب سارع بدفع الكوب من يد إبنته، و هي تبكي لأنها كانت تريد الغمساك بالحشرة إلا أن والدها منعها و قام برمي الكوب، و حذر الأب عبر حسابه على فيس بوك الآباء و الأمهات من ترك أطفالهم دون رعاية حتى إن كانوا في نفس المنزل.