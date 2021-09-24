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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عصابة لبيع الأعضاء.. مصرع سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة غامضة

صدى البلد

عثرت قوات الشرطة في نيوزلاندا على جثة سيدة من ذوي الإحتياجات الخاصة أثناء تمشيط المكان صباح الاسبوع الماضي، و بحسب التحريات الشرطية أخبرهم الجيران أنها كانت تخرج للمشي في الصباح . 
وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن شابة في العقد الثالث من عمرها في نيوزلاندا لقيت مصرعها بشكل غريب الأسبوع الماضي، مما أثار الرعب في المنطقة التي كانت تسكن فيها . 

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و بحسب تقرير الشرطة، فإن السيدة اعتادت أن تخرج يوميا في الصباح للمشي، و كانت ودودة و لطيفة و تتمتع بشعبية كبيرة بين جيرانها و خاصة الاطافل إلا أن كاميرات المراقبة كشفت ما هو غريب . 
رصدت كاميرات المراقبة السيدة و هي تمشي في الشارع بالفعل في الصباح، و من ثم مر أحدهم خلفها و بعدها لم تظهر السيدة مرة آخرى، و عثرت الشرطة على جثتها بالقرب من المنزل . 
جدير بالذكر أن وفاتها لم تكن عادية، و كان أحدهم يرغب في سرقة احد أعضاء جسدها و هو الأمر الذي كشفته الشرطة بعد وفاتها و زعمت أن من قام بذلك هي عصابة لسرقة الأعضاء البشرية . 
 

قوات الشرطة جثة سيدة ذوي الاحتياجات الخاصة مشي

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