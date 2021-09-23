بالأسماء.. تعيين 41 شابا من ذوي الهمم في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن توفير 41 فرصة عمل فى القطاع الخاص لذوى الههم والعزيمة من الشباب من أبناء محافظة مطروح من الجنسين تعييناً دائماً ومؤقتاً، وذلك من الذين تقدموا من خلال مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح مع استيفاء نسبة ال5%المقررة بالقانون.



وأوضح عاطف درويش مدير عام مديرية القوى العاملة بمطروح، أن مكتب عمل مطروح بالمديرية قام بالمرور على عدد من منشآت القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لتلك الفئة ضمن مبادرة وزارة القوى العاملة (مصر بكم أجمل ).



وأصاف أن تلك الجهود ساهمت في تعيين 41 من شباب المحافظة من ذوى الهمم ( ذكور وإناث) تعينا فعلياً دائما ومؤقتا للتيسير على الشباب ومساعدتهم على إيجاد مورد رزق لهم .

وأشار أن ذلك ضمن مبادرة (مصر بكم أجمل ) وفي إطار جهود محافظة مطروح لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة ، وضمن خطة الدولة وتكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وخاصة الشباب من ذوى الهمم والاستفادة من طاقاتهم مع تحقيق فرص معيشية أفضل لهم.

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