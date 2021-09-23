عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. تعيين 41 شابا من ذوي الهمم في مطروح

مطروح
مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن توفير   41  فرصة عمل فى القطاع الخاص لذوى الههم والعزيمة  من الشباب  من أبناء محافظة مطروح من الجنسين  تعييناً دائماً ومؤقتاً، وذلك من الذين تقدموا من خلال مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح مع استيفاء نسبة ال5%المقررة بالقانون.

القرية البدوية تحكي تراث أجداد مطروح.. شاهد

وكيل تعليم مطروح يناقش كيفية تفعيل المشاركة المجتمعية لدفع العملية التعليمية


وأوضح عاطف درويش مدير عام مديرية القوى العاملة بمطروح، أن مكتب عمل مطروح بالمديرية   قام بالمرور على عدد من منشآت القطاع الخاص  لتوفير فرص عمل لتلك الفئة ضمن مبادرة وزارة القوى العاملة (مصر بكم أجمل ).


وأصاف أن تلك الجهود ساهمت  في تعيين 41 من شباب المحافظة من ذوى الهمم ( ذكور وإناث) تعينا فعلياً دائما ومؤقتا  للتيسير على الشباب ومساعدتهم على إيجاد مورد رزق لهم .

وأشار أن ذلك ضمن مبادرة (مصر بكم أجمل ) وفي إطار جهود محافظة مطروح لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة ، وضمن خطة الدولة وتكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وخاصة  الشباب من ذوى الهمم والاستفادة من طاقاتهم مع تحقيق فرص معيشية أفضل لهم.

IMG-20210923-WA0003
IMG-20210923-WA0003
IMG-20210923-WA0004
IMG-20210923-WA0004
مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات محافظ مطروح اخبار مطروح ذوى الههم والعزيمة فرصة عمل مديرية القوى العاملة بمطروح

موضوعات متعلقة

عودة الأتوبيس الطائر بمطروح استعدادا للعام الدراسي الجديد

القرية البدوية تحكي تراث أجداد مطروح.. شاهد

تنظيم خطط متابعة استعدادات المدارس لانطلاق العام الدراسي الجديد بمطروح

وكيل تعليم مطروح يناقش كيفية تفعيل المشاركة المجتمعية لدفع العملية التعليمية

محافظ مطروح ناعيا المشير طنطاوى: مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها

إهداء محافظة مطروح 4 آلاف نسخة من الدستور بلغات مختلفة

حملة لمدة شهر.. تحصين الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة

حملات لإزالة التعديات على الخط الناقل للمياه بمطروح

ترشيحاتنا

عودة الحياة إلى المدرجات.. 5 شروط لإعادة الجماهير في الدوري الجديد

هل يحاسب الإنسان على الصلاة في قبره ..الإفتاء تجيب

مستوحاة من الدومينو.. منتجعات وفنادق في ناطحة سحاب بزنجبار.. صور

رئيس وأعضاء.. ننشر القائمة الكاملة للمرشحين في انتخابات نادى الإسماعيلي

فيديوجراف.. توعد بالقتل.. نجوم تحت تهديد السلاح.. تعرف عليهم

ما حكم من يشاهد الأفلام الإباحية ويمارس العادة السرية ولا يصلي؟ الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

لغز إصابة تاو.. جدل كبير حول بيرسي فى الأهلي بعد مفاجأة البافانا بافانا

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

شوبير يحسم الجدل حول تمرد لاعبي الأهلي ضد عقوبة محمود الخطيب

خاص.. أشيمبونج يتنازل عن قضيته ضد الزمالك

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

فيديو

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

نجمات تخلين عن شعرهن.. فمن الأجمل؟

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ