في ذكرى ميلادها.. أشهر أغاني الممثلة درية أحمد والدة سهير رمزي

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الممثلة والمغنية الشهيرة درية أحمد، التي قدمت العديد من الأدوار في سينما الأبيض والأسود، وكان صوتها الطربي علامة متميزة في تاريخها.

تاريخ درية أحمد

قدمت درية أحمد حوالي 20 فيلما، ظهرت فيهم بمشاهد وأدوار ثانوية لاعتمادها على الغناء أكثر من التمثيل، لكنها برعت في آداء دور الفتاة الريفية.

بدأت درية أحمد الغناء في سن صغيرة، واعتمدت في الإذاعة المصرية، وألف لها زوجها المخرج والمنتج سيد ويادة العديد من الأغنيات، وكان صاحب فكرة ترشيحها لأعمال سينمائية.

شاركت في بداية الأربعينيات بفيلم ابن الصحراء، واستمرت في التمثيل والغناء في الأفلام مثل المصري أفندي، وبنت العمدة، الدم يحن، ودلوني يا ناس، حسن وماريكا.

درية أحمد هي والدة الفنانة الشهيرة سهير رمزي، التي كانت تربطهما علاقة ارتباط وتعلق شديدة، وقالت عنها بعد رحيلها إنها انفصلت عن أبيها وهي حامل بها، وكانت تمثل كل شيء في حياتها.

وكشفت سهير رمزي أن والدتها توقفت عن التمثيل بعد دخولها هي المجال، وتفرغت لمتابعتها والحرص على أن تكون ممثلة شهيرة وناجحة، ووصفتها بأنها كانت أكثر من توأم بالنسة لها.

من أشهر أغاني درية أحمد كانت "يا قلبي" و"عطشان يا صبايا" من فيلم الدم يحن، الذي شاركت في بطولته عام 1952 مع إسماعيل ياسين وميمي شكيب ومحمود المليجي.

قدمت أيضا أغنية "علي يا علي يا بتاع الزيت"، وعلي عيني، واتهني يا عين، ولها العديد من الأغاني التي لا تتوفر لها نسخ صالحة للاستماع مؤخرا.