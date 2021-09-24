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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تستكمل الفعاليات الثقافية بقرى حياة كريمة بقنا

صدى البلد

 

واصلت وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم مشاركتها الثقافية بمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لرفع مستوي المعيشة بقرى الريف المصرى، وذلك من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات الوزارة، بقرى مركز الوقف "المراشدة، القلامينا، جزيرة الحمودى، الجملة" وتوابعهم، بفرع ثقافة قنا بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، والتى تستمر حتى ٨ أكتوبر ٢٠٢١، حيث تقوم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي، بالتعاون مع وزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة فرع قنا، وصندوق مكافحة الادمان فرع قنا، والشركة القابضة للمياه بتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية.

أقيمت فعاليات ثانى أيام المبادرة بمدرسة المراشدة الثانوية المشتركة بقرية المراشدة بمركز الوقف، وتضمنت مجموعة من الورش الفنية والتراثية التي تقوم بتدريب الفتيات من أهالي القرية علي كيفية إقامة مشروعات تنموية صغيرة، منها ورش "مجسمات خرز بإشراف الفنانة حورية عصمت، طرق على النحاس بإشراف الفنان مصطفى إسماعيل، عجائن سيراميك إشراف الفنانة شيرين عفيفي، رسم وتلوين على الفخار إشراف الفنان أحمد الدندراوي، سجاد النول، للفنان بيومي السيد، ورشة اشغال خيامية للفنان كريم خلف، كما أقيمت ورشة حكى شعبي والعاب شعبية للأطفال قدمها الفنان احمد القناوي، بجانب ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال فى الغناء والتمثيل والالقاء، أشرف عليها محمد بكر، بالإضافة لورشة دراما مسرحية للمخرج أسامة عبد الروؤف.

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أنشطة ثقافية وفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

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ثقافة القليوبية تناقش العلاج النمائي لذوي الإحتياجات الخاصة وروائع من قصص الشعوب

عُقد لقاء توعوي للشباب قدمه الصحفي محمد خضير، حول المشروعات القومية وأهميتها في التنمية الشاملة للدولة المصرية، مشيرا إلي ضرورة توعية الشباب بأهداف اقامة تلك المشروعات فى القرى والتي تصل إلي 25 مشروع قومي، مثل المنشآت والمرافق الخدمية والتنموية والاجتماعية والثقافية، لضمان حياة الكريمة لاهالينا بالقري المصرية، كما طالب الشباب بأهمية الوعي والعمل علي الاطلاع والمعرفة والقراءة، وتنمية مواهبهم والتوجه الي الجهات المعنية بذلك، والعمل علي المشاركة في الفعاليات وحضور الندوات والملتقيات والحفلات الفنية حتي نخلق جيل واعي بدورة التنموي في بناء المجتمع.

قدم حسين جابر مسئول التوعية الثقافية بشركة المياه والصرف الصحي بقنا، لقاء توعوي للأهالي حول أهمية الحفاظ علي مياه الشرب، مستعرضا اساليب الحفاظ عليها من خلال ترشيد الاستهلاك لها، والتعرف على أساليب اصلاح الادوات الصحية الخفيفة في المنزل، مع تقديم نموذج تفاعلي لكيفية اصلاحها حال تعرضها للتلف، واستكملت الفعاليات بعرض فنى لفرقة أجيال للعرائس قدمها المخرج عمرو حمزة، والتي تفاعل معها الاطفال وخاصة عرض تحريك العرائس والاراجوز، وأختتمت الأنشطة بتقديم فرقة قنا للإنشاد الديني بقيادة مصطفي فارس، فقرات إنشاد دينى ومديح الرسول (ص).

ثقافة أخبار ثقافة ثقافة أحمد بهاء الدين ثقافة قنا فرع ثقافة قنا

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