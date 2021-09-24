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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 24-9-2021

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24-9- 2021، في القاهرة والمحافظات.

قالت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة البرنامج، إن حالة الجو اليوم أصبحت تتحسن، بعد أن دخلنا فى فصل الخريف.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس غدا الجمعة، الذي يوافق ثالث أيام طقس الخريف، حيث تواصل درجات الحرارة في انخفاضها التدريجي على كافة أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويكون الطقس غدا، ثالث أيام طقس الخريف، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، ثالث أيام طقس الخريف، يكون لطيف خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

أمطار على القاهرة 
وتكون الظواهر الجوية المؤثرة، خلال الطقس غدا، ثالث أيام طقس الخريف، أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تكون على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنه فرص سقوط الأمطار، سوف تمتد أيضا لمناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى، تكون خفيفة على فترات متقطعة، على مناطق مختلفة تبدأ من بعد منتصف الليل وحتى الساعات الأولى من صباح غدا الجمعة.

الحرارة والرطوبة
وحول درجات الحرارة المتوقعة، الطقس غدا، ثالث أيام طقس الخريف، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة.
السواحل الشمالية 27 درجة. 
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 درجة. 
شمال الصعيد 32 درجة.
جنوب الصعيد 38 درجة.

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة في الطقس غدا، ثالث أيام طقس الخريف، كالتالي:

القاهرة والوجه البحري 86 للعظمى والصغرى 35
السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 45
جنوب سيناء 60 للعظمى والصغرى 35
شمال الصعيد 50 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة حالة الجو الأرصاد هيئة الأرصاد

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