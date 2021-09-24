خالد العناني  يتابع مستجدات الأعمال في الخطة الاستراتيجية للسياحة في مصر.. نواب:صناعة السياحة هي إحدى الركائز الهامة للاقتصاد القومى.. ومطالب بإطلاق عروض جاذبة للسائحين

وكيل سياحة النواب: قطاع السياحة حقق مكاسب كبيرة خلال الفترة السابقة

برلمانى: مصر تمتلك مناطق سياحية جاذبة ويجيب استغلالها

عضو سياحة النواب: يجب إطلاق عروض جاذبة لتنشيط السياحة وخفض أسعار الفنادق

عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً موسعاً مع نائب الوزير لشئون السياحة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين ومساعد الوزير للشئون الفنية ومستشار الوزير للشئون الاقتصادية لمتابعة مستجدات الأعمال في الخطة الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر والتي تعاقد عليها الاتحاد المصري للغرف السياحة الشهر الماضي مع بيت خبرة إيطالي لتشمل تحديث الدراسة التي سبق وأن أعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير بإجراء بعض التعديلات على هذه الاستراتيجية بحيث تشمل محاور رئيسية عامة وبصورة أعمق، وأن تعمل أيضا فى إطار تفعيل استراتيجية الوزارة للتتمية المستدامة ٢٠٣٠، بالإضافة إلى إبرازها لبعض المشاريع السياحية الهامة، ومشاريع التحول الرقمي، وكذلك الأنواع والأنماط المختلفة للسياحة في مصر مثل سياحة اليخوت والسياحة البحرية وغيرها.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن مصر تمتلك مقومات سياحية تدفع مصر بأن تكون من أكبر اقتصاديات الدول، لافتين إلى أنها تحتاج إلى عوامل تسويقية لاستغلال هذه المقومات بالشكل المطلوب لتحقيق ذلك.

قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر تمتلك مقومات سياحية تدفع مصر بأن تكون من أكبر اقتصاديات الدول، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى عوامل تسويقية لاستغلال هذه المقومات بالشكل المطلوب لتحقيق ذلك.

واكد “بدراوى” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن مصر تمتلك مناطق سياحية جميلة ومختلفة ومتنوعة فمنها السياحة الصحية والسياحة الدينية مسار الأسرة المقدسة في أغلب المحافظات منها الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وغيرها من المحافظات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تكثيف الجهود من جانب وزارة السياحة لتوفير الخدمات اللازمة لجذب عدد كبير من السائحين إلى مصر، إضافة إلى توعية المواطنين حول كيفية التعامل مع السائح.

ومن جانبه، طالب بهاء الدين أبو الحمد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إطلاق عروض جاذبة متنوعة لتنشيط السياحة الداخلية وخفض أسعار الإقامة بالفنادق.

وأكد “أبو الحمد” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وزارة السياحة وضعت خطة جيدة للتسويق ولكن ينبغي ان تكثف الوزارة جهودها لجذب شريحة كبيرة من السائحين الى مصر، لافتا الى أهمية إعداد خطة كاملة للتسويق والدعاية للسياحة المصرية بنوعيها الداخلية والخارجية وذلك تمهيدا لمواصلة النشاطات السياحية دون عوائق وذلك لفترة فيما بعد الجائحة.

وأكمل النائب حديثه قائلا:"محافظة الأقصر تمتلك ثلثي أثار العالم، تحتاج إلي مزيد من التركيز علي كافة المشكلات التي تواجه المشتغلين بالخدمات الأثرية من بازارات وغيرها.

كما أكد عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن قطاع السياحة حقق مكاسب كبيرة خلال الفترة السابقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء ذلك نتيجة التطوير والعمل الجاد ووضع خطط وآليات متطورة فى الترويج السياحي للآثار المصرية.

قال "هندي" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الرئيس السيسي دائما حريص على إصدار التوجيهات والقرارات التي ترمي إلى تحقيق التنمية للقطاع السياحي، وذلك بتوفير كل الدعم سواء على مستوى المشروعات أو الاهتمام بالمقاصد السياحية العامة، لافتا إلى أن الوزارة تسير على خطى واعية لتحقيق المأمول.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن صناعة السياحة تمثل أحد الركائز الهامة للاقتصاد القومي المصري، فهي تساهم بشكل كبير في إجمالي الدخل القومي لما توفره من عملة صعبة وفرص عمل ضخمة.