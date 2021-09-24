وليد البطوطي: السياح في تزايد وأمريكا اللاتينية كلها عندنا

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن مشاهد السفن الغارقة بالبحر الأحمر بمثابة إضافة كبيرة لـ السياحة المصرية، مشيرا إلى أن اكتشاف المجهول في أعماق البحر يجلب المزيد من السياح بالعالم.

وأضاف وليد البطوطي، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز" أن السياحة المصرية في حالة انتعاش ، على الرغم من أن الحالة العامة في العالم غير مشجعة ، على غرار أزمة فيروس كورونا .

وتابع البطوطي: “أي سائح هيجي بلادنا ويحصل على خدمة متميزة ، ومعاملة جيدة ، هيرجعلنا بعشرة من صحابه ، ومتصدقوش كلام البعض والشائعات اللي بتطلع”.

وأردف: “أنا بسمع بنفسي كلام السياح عن الافتتاحات السياحية الجديدة ، والمتاحف الجديدة ، ومتسمعوش كلام مرسل من حد ، ومن المهم أن المواطن المصري التبسم في وجه السائحين ، لأن ده بيمثل عائد كويس لينا”.

وأكمل: “هناك تزايد في عدد السائحين بشكل كبير، وسائحي أمريكا اللاتينية كلهم عندنا ، في تلك الفترة”.

وفي ذات السياق ، أكد عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن قطاع السياحة حقق مكاسب كبيرة خلال الفترة السابقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء ذلك نتيجة التطوير والعمل الجاد ووضع خطط وآليات متطورة فى الترويج السياحي للآثار المصرية.

