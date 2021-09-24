بركان لابالما الإسبانية يواصل إلقاء الحمم.. شاهد أحدث اللقطات

عرضت قناة "العربية" تقريرًا عن أحدث الصور للحمم المتدفقة من بركان "لا بالما" الإسبانية، فنجد أنه في غضون دقائق تختلف ثوران الحمم البركانية وهناك خوف من انبعاث الغازات السامة التي قد تصل إلى بعض المناطق المجاورة، وعلى أمل أن تذهب هذه الحمم البركانية إلى المياه .

وذكرت "العربية"، أن هذا التطور الجديد لتدفق الحمم البركانية لجزيرة لابالما رغم أنه يتباطأ وفق المعلومات منذ الصباح هذا اليوم لكن هناك خوف من أن يواصل إلقاء حممه والذي سيؤثر على المنازل المجاورة وعلى سير الحياة بشكل عام وخصوصًا مايمكن تدميره في الأرض جراء هذه الحمم البركانية التي ستحرق الأخضر واليابس إن امتدت واستمر هذا البركان في إلقاء حممه في هذه الجزيرة .



وفي سياق متصل، واصل بركان كومبري فييخا نشاطه اليوم الأربعاء في جزيرة لا بالما الإسبانية حيث يتجه تدفق الحمم البركانية إلى أسفل التلة نحو ساحل الجزيرة الأكثر كثافة سكانية.



السلطات الإسبانية أجلت اليوم مئات الأشخاص من قرية تودوك، ليرتفع إجمالي عدد الذين تمّ إجلاؤهم في الجزيرة منذ أن بدء البركان نشاطه يوم الأحد الماضي، إلى حوالي 6 آلاف شخص.





ويواصل بركان كومبري بييخا قذف ملايين الأطنان من الرماد فوق جزيرة لا بالما الإسبانية حيث أطلق السكّان حملة لتنظيف الشوارع والأحياء، فيما يقوم سكّان تودوكي، التي تبعد مسافة 50 متراً عن البركان، بحمل أغراضهم وممتلكاتهم لإبعادها عن القرية تخوّفاً من تصاعد ثوران البركان.



حمم البركان الزاحفة باتجاه منحدرات جزيرة لا بالما كانت دمّرت 320 منزلاً وأكثر من 154 هكتاراً من الأراضي.





