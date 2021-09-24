التعليم المدمج بجامعة عين شمس يعلن عن نتائج القبول

مركز التعليم المدمج جامعة عين شمس عن نتيجة اختبار القبول المنعقد يوم الإثنين الموافق 20 /9/ 2021 الساعة الثانية ظهرا على الطلاب المجتازين للاختبار ضرورة التوجه للمركز يوم الأحد الموافق 3/10/2021 من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا لتسليم المستندات المطلوبة الموضحة في الإعلان واستخراج كارنيه المكتبة (رسوم الكارنيه 50 جنيه تسدد بالمركز) ويمكن من خلال هذا اللينك معرفة المقبولين اضغط هنا .

كما أعلن مركز التعليم المدمج جامعة عين شمس عن نتيجة اختبار القبول المنعقد يوم الإثنين الموافق 20 /9/ 2021 الساعة الثانية عشر ظهرا على الطلاب المجتازين للاختبار ضرورة التوجه للمركز يوم الأربعاء الموافق 29/9/2021 من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا لتسليم المستندات المطلوبة الموضحة في الاعلان واستخراج كارنيه المكتبة (رسوم الكارنيه 50 جنيه تسدد بالمركز) اضغط هنا لمعرفة النتيجة .

وفي ذات السياق أعلن مركز التعليم المدمج جامعة عين شمس عن نتيجة اختبار القبول المنعقد يوم الإثنين الموافق 20 /9/ 2021 الساعة العاشرة صباحا على الطلاب المجتازين للاختبار ضرورة التوجه للمركز يوم الأربعاء الموافق 29/9/2021 من التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا لتسليم المستندات المطلوبة الموضحة في الاعلان واستخراج كارنيه المركز (رسوم الكارنيه 50 جنيه تسدد بالمركز) اضغط هنا لمعرفة النتائج .