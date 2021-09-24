بيزنس علاج الادمان في سلخانات التعذيب.. حفلات "الاستقبال" لنزلاء المصحات تشمل التكبيل بالحبال و"مسجلون خطر" يدعون ترويض المرضى

تحولت من مراكز للعلاج الي "سلخانات" للتعذيب.. مقابل بضعة آلاف من الجنيهات يتم انتهاك جسد من يخضع لهم بحجة محاولة علاجه من الإدمان علي المخدرات لينتهي الأمر في كثير من الاحوال بمقتله وتبدأ رحلة معالجيه في ادعاء قتل المخدرات له او انتحاره.

تكررت علي مدار الاعوام السابقة حوادث التعذيب داخل مصحات علاج الادمان خاصة ان من يتولون العمل بها ليسوا مختصين ويتعاملون مع الامر علي انه "بيزنس" مشروع مربح يقوم بعض الاشخاص ابرزهم المتعافين من الادمان بانشائه تحت اشراف او رئاسة طبيب يضع اسمه فقط عليه وتتم مزاولة النشاط العلاجي دون ترخيص او تدريب لتخلف ضحايا نتيجة الجهل بتلك الامور.

شقيق رامي صبري

ابرز تلك الوقائع كان غرق شقيق الفنان رامي صبري الذي هرب عقب 24 ساعة فقط من فيلا أدارها عدد من الاشخاص لعلاج الإدمان دون ترخيص حيث قفز في ترعة المريوطية هربا من المصحة ليلقى مصرعه غرقا.

وامرت النيابة بحبس 5 متهمين في الواقعة ويواجه المتهمون اتهامات احتجاز مواطنين بدون وجه حق، والتسبب في مقتل أحدهم، وإدارة منشأة طبية بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة.

وأعلنت النيابة العامة أنها باشرت التحقيقات فى واقعة وفاة شاب غرقًا بترعة المريوطية بعد أن تلقت بلاغًا من مركز شرطة البدرشين بانتشال جثمان شابٍّ تُوفي غرقًا بترعة المريوطية حال هروبه من مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أنه عقِبَ عِلْم ذوى المتوفى بتعاطيه موادَّ مخدِّرة سعوا إلى علاجه، وأودعوه بمصحة خاصة -غير مرخص لها- لعلاج الإدمان، وفي اليوم التالي لإيداعه بها هرب منها وقفز خلال ذلك فى ترعة مقابلة لها، ولم يتمكن من السباحة لعبورها فاستغاث لإنقاذه ولكن أحدًا لم يتمكن من نجدته فتُوفى.

وناظرت النيابة العامة جثمانه، وعاينت المصحة المذكورة، وكلفت إدارة العلاج الحرِّ بمعاينتها للوقوف على طبيعة نشاطها وبيان مدى الترخيص لها كمنشأة طبية واستيفائها الشروط الصحية.

وسألت النيابة العامة والد المتوفى واثنين عاونوه فى إيداع ابنه لدى المصحة، وشاهديْن أبصرا غرقه، كما سألت مُجرى التحريات فأكد غرق المتوفى أثناء هروبه من مصحة في عقار استأجره اثنان دون أن يكون أحدهما مقيدًا بنقابة الأطباء، ودون استيفائها التراخيص اللازمة لذلك، مع علم صاحب العقار بالأمر.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الشاب غافل أفراد الآمن وقفز من أعلى السور عقب 24 ساعة فقط من إيداعه المصحة، لرفضه العلاج، وما أن لاحظ أفراد الأمن خروجه لاحقوه إلا أنه قفز مباشرة في الترعة المواجهة للمصحة ولكنه غرق ولم يتمكن من الخروج.

مسجلون خطر يعالجون 150 مدمنا

خلال الآونة الأخيرة كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها على المنشآت الطبية المخصصة لعلاج الإدمان بدون ترخيص ونجحت في الكشف عن عدد كبير منها ويشرف عليها مسجلين خطر هدفهم الربح من خلال تقاضي مبالغ طائلة من اهالي المدمنين مقابل ترويضهم وعلاجهم من الادمان.

اخر تلك المصحات ما ضبطته الأجهزة الأمنية بالجيزة في مدينة كرداسة عقب أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإستئجار فيلا بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان بدون ترخيص، وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم إستهداف الفيلا المشار إليها، وتم ضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم 7 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، كما تبين وجود (150) شخص بداخل الفيلا، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدى عليهم، كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأقراص والأمبولات لأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية "- 20 عينة تحليل مخدرات - عدد من السرنجات الطبية "مجهولة المصدر" - 5 دفاتر لإثبات بيانات النزلاء - مبلغ مالى حصيلة المبالغ المالية المحصلة من النزلاء، كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية، وبمواجهة المتهمين بالتحريات وأقوال النزلاء إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل وضرب النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

13 مركزا مخالفا بالمنيا

وفي المنيا قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بالمنيا، وبمشاركة الجهات المختصة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 13 مركزا لعلاج الإدمان كائنين بدائرة مركز شرطة (بنى مزار) بالمنيا حيث تبين عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.