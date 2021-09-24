الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي: الحكومة أسست الجامعات الأهلية ولا هادفة للربح

قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، إن الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي قائم من أكثر من 6 سنوات ويعد أحد مؤسسات المجتمع المدني التي تهدف لتحقيق ثلاث أهداف أساسية والهدف الأول هو الاهتمام بالتعليم من خلال مداخله الستة المعلم والمتعلم والمحتوى التعليمي ومكان التعلم والبيئة الداخلية والخارجية والهدف الثاني هو الاهتمام بالأبحاث العلمية القابلة للتطبيق والهدف الثالث هو الاهتمام بالمخترعين والموهوبين من خلال تنمية مهاراتهم .

وأضاف الدكتور محمد عبد الفتاح خلال حواره ببرنامج “صباحنا مصري” المذاع على قناة المصرية، أن الاتحاد يضم مجموعة من أساتذة الجامعات والباحثين المتخصصين وأعضاء من مراكز مختلفة، مشيرًا إلى أننا من أوائل المؤيدين للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد عندما تعرض للانتقادات في بداية الأمر وكان هذا له دور كبير في حل مشكلة كورونا.

وتابع الدكتور محمد عبد الفتاح، أننا نقوم بمساعدة الباحثين في إعطائهم معلومات تفيد الأبحاث القائمين عليها وذلك بدون أي مقابل لأننا من ضمن مؤسسات المجتمع المدني ، مضيفًا أننا نحاول المواصلة بين الاختراعات الموجودة وبين المصانع والشركات التي تقدر أن تستخدم هذه المصانع وأننا دائمًا ما نستخدم شعار " تعلم في مصر واستخدم منتجات المصرية".

وأوضح أن الجامعات الأهلية هى جامعات مؤسسة عن طريق الحكومة ورأسمالها يكون مشاركة في بعض الجهات أو الشركات سواء كان قطاع خاص أو مؤسسات مجتمع مدني أو متبرعين، متابعًا أن الهدف منها توفير خدمة متميزة في مجال التعليم العالي ذات تكنولوجيا وطبيعة متميزة بأسعار مناسبة وذلك للحد من السفر إلى الخارج .



واستكمل أن العوائد من هذه الجامعات أنها غير هادفة للربح وربحها يكون في مجال محدود جدًا وباقي الأرباح التي تخص الحكومة في هذا المجال تعود على التعليم العام ، موضحًا أن الجامعات الحكومية تختلف عن هذه الجامعات بأنها مدعومة بشكل كامل بدون دفع أي رسوم وتقتصر التكلفة على تكلفة الكتب فقط إنما في الجامعات الأهلية التكلفة تكون أقل من الجامعات الخاصة وتقدم نفس مستوى الخدمات الذي تقدمه الجامعات الخاصة.

