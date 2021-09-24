عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي: الحكومة أسست الجامعات الأهلية ولا هادفة للربح

محمد عبد الفتاح رئيس
محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي

قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، إن الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي قائم من أكثر من 6 سنوات ويعد أحد مؤسسات المجتمع المدني التي تهدف لتحقيق ثلاث أهداف أساسية والهدف الأول هو الاهتمام بالتعليم من خلال مداخله الستة المعلم والمتعلم والمحتوى التعليمي ومكان التعلم والبيئة الداخلية والخارجية والهدف الثاني هو الاهتمام بالأبحاث العلمية القابلة للتطبيق والهدف الثالث هو الاهتمام بالمخترعين والموهوبين من خلال تنمية مهاراتهم .

 

وأضاف الدكتور محمد عبد الفتاح خلال حواره ببرنامج “صباحنا مصري” المذاع على قناة المصرية، أن الاتحاد يضم مجموعة من أساتذة  الجامعات والباحثين المتخصصين وأعضاء من مراكز مختلفة، مشيرًا إلى أننا من أوائل المؤيدين للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد عندما تعرض للانتقادات في بداية الأمر وكان هذا له دور كبير في حل مشكلة كورونا.

 

وتابع الدكتور محمد عبد الفتاح، أننا نقوم بمساعدة الباحثين في إعطائهم معلومات تفيد الأبحاث القائمين عليها وذلك بدون أي مقابل لأننا من ضمن مؤسسات المجتمع المدني ، مضيفًا أننا نحاول المواصلة بين الاختراعات الموجودة وبين المصانع  والشركات التي تقدر أن تستخدم هذه المصانع وأننا دائمًا ما نستخدم شعار " تعلم في مصر واستخدم منتجات المصرية".

 

وأوضح أن الجامعات الأهلية هى جامعات مؤسسة عن طريق الحكومة ورأسمالها يكون مشاركة في بعض الجهات أو الشركات سواء كان قطاع خاص أو مؤسسات مجتمع مدني أو متبرعين، متابعًا أن الهدف منها توفير خدمة متميزة في مجال التعليم العالي ذات  تكنولوجيا وطبيعة متميزة بأسعار مناسبة وذلك للحد من السفر إلى الخارج .


واستكمل أن العوائد من هذه الجامعات أنها غير هادفة للربح وربحها يكون في مجال محدود جدًا وباقي الأرباح التي تخص الحكومة في هذا المجال تعود على التعليم العام ، موضحًا أن الجامعات الحكومية تختلف عن هذه الجامعات بأنها مدعومة بشكل كامل بدون دفع أي رسوم وتقتصر التكلفة على تكلفة الكتب فقط إنما في الجامعات الأهلية التكلفة تكون أقل من الجامعات الخاصة وتقدم نفس مستوى الخدمات الذي تقدمه الجامعات الخاصة.
 

الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي كورونا مؤسسات المجتمع المدني الجامعات الاهلية اخبار توك شو

ترشيحاتنا

خطيب الأوقاف: الله تعالى حرص على مواساة الأنبياء والأولياء في محنتهم

فرصة أخيرة.. إنبي طوق نجاة موسيماني أمام جماهير الأهلي

بخطوة واحدة.. كيف تحافظ على حياة شخص تعرض لـ العض من سمكة قرش

كل ما تريد معرفته عن خدمات برنامج سكني السعودي

وزيرة الصحة: انطلاق حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» في أسوان اليوم

وزير دفاع طالبان يأمر بشن حملة ضد انتهاكات عناصر الحركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإصابات تخطت الـ 700 حالة.. احذر عقوبات ذروة كورونا الشهر المقبل

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

مفاجآت سارة عن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا والعراق

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

احذر.. حالتان تفقد موظف الحكومة نصف راتبه لمدة 6 أشهر

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

جدل في إنجلترا بسبب عقد محمد صلاح "الأسطوري" .. وكلوب يتهرب

زوجة حمادة هلال وأولاده يتعرضون لحادث سير .. ادعولهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

فيديو

فيديو جراف.. الفرصة الأخيرة.. متى يرحل موسيماني عن الأهلي؟

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

لم أخسر أي مباراة.. حسام البدري يتحدث عن كواليس ترك المنتخب

فيديوجراف..إصابات أكتر .. موعد ذورة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ