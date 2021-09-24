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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة طافية فى النهر.. رجل وزوجته يقتلان سائق توك توك بالجيزة

متهمين
متهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة طافية بجوار المعدية بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنها لأحد الأشخاص مجهول ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات شخصية.

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن المجنى عليه (سائق "توك توك" مُبلغ بغيابه بقسم المنيرة الغربية) وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق "له معلومات جنائية" ، وزوجته- مقيمان بمنطقة إمبابة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وقرر الأول أنه إختمر فـى ذهنهما إستدراج أحد سائقى مركبات "التوك توك" من صغار السن وقتله والإستيلاء على المركبة قيادته، حيث قاما بإستيقاف المجنى عليه بزعم توصيلهما لمسكنهما لنقل مفروشات ، ولدى وصولهم قاما بإستدراج المجنى عليه لداخل المنزل بحجة نقل بعض المفروشات ، ثم غافله المتهم الأول وأجهز عليه خنقاً بحبل حتى فارق الحياة ، وإستولى على هاتفه المحمول ، ثم قام هو وزوجته بإلقاء جثته من أعلى كوبرى الساحل.

تم بإرشادهما ضبط مركبة "التوك توك" وأضافا بتصرفهما فـى الهاتف المحمول بالبيع لأحد الأشخاص أمكن ضبطه والهاتف المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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