وزير الخارجية الأمريكي يشيد بجهود سلطنة عمان لدعم الأمن والاستقرار في اليمن

أعرب أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عن تقدير بلاده الكبير للدور الإيجابي لسلطنة عمان بقيادة السّلطان هيثم بن طارق لما تبذله من جهود لتسهيل الوصول إلى تسوية سلمية للأزمة في اليمن، وذلك خلال الاجتماع الوزاري التشاوري المشترك لدول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أكد السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة أن هذه الجهود سوف تستمر لمساعدة الأشقاء اليمنيين وإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق.



وتم خلال الاجتماع استعراض القضايا الإقليمية والدولية التي تتعلق بأمن المنطقة، وأهمية دور المجتمع الدولي في تعزيز الأمن والسلم واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ورفض التدخل في الشئون الداخلية ونبذ التطرف والإرهاب والعنف.



كما تم التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية الخليجية – الأمريكية، والتأكيد على تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين وتنسيق المواقف، والاتفاق على تفعيل فرق العمل المشتركة بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.