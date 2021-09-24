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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

آثار أقدام من 23 ألف سنة تكشف مفاجآت عن الأمريكتين

صدى البلد

توصل باحثون مؤخرًا إلى حقائق مذهلة عن الحياة ووصول الإنسان إلى الأمريكتين، وأفادوا أن آثار الأقدام المتحجرة المكتشفة في نيو مكسيكو تشير إلى أن البشر الأوائل كانوا يمشون عبر أمريكا الشمالية منذ حوالي 23000 عام.

 

تم العثور على أول آثار أقدام في قاع بحيرة جافة في حديقة وايت ساندز الوطنية في عام 2009، وقام العلماء في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مؤخرًا بتحليل البذور العالقة في آثار الأقدام لتحديد عمرها التقريبي ، والذي يتراوح بين حوالي 22800 و 21130 عامًا مضت.

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قد تلقي النتائج الضوء على لغز أثار اهتمام العلماء لفترة طويلة: متى وصل الناس لأول مرة إلى الأمريكتين ، بعد تفرقهم من إفريقيا وآسيا؟، بحسب ما نشرت "اسوشيتد برس".

 

يعتقد معظم العلماء أن الهجرة القديمة جاءت عن طريق جسر أرضي مغمور الآن يربط آسيا بألاسكا. استنادًا إلى أدلة مختلفة بما في ذلك الأدوات الحجرية والعظام الأحفورية والتحليل الجيني، وقدم باحثون آخرون مجموعة من التواريخ المحتملة لوصول الإنسان إلى الأمريكتين ، منذ 13000 إلى 26000 سنة أو أكثر.

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توفر الدراسة الحالية أساسًا أكثر صلابة عندما كان البشر بالتأكيد في أمريكا الشمالية ، على الرغم من أنه كان من الممكن أن يكونوا قد وصلوا قبل ذلك ، كما يقول المؤلفون.

وكتب الباحثون أن آثار الأقدام الأحفورية هي أدلة مباشرة لا جدال فيها أكثر من "القطع الأثرية الثقافية أو العظام المعدلة أو غيرها من الأحافير التقليدية".

الحياة الأمريكتين آثار الأقدام البشر أمريكا الشمالية

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