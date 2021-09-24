بخطوة واحدة.. كيف تحافظ على حياة شخص تعرض لـ العض من سمكة قرش

يتعرض الكثيرون لـ هجوم من قبل أسماك القرش خلال السباحة بالبحار، وقد تكون نهاية هذه الجروح وفاة الأشخاص نتيجة فقدان الكثير من الدماء، ولكن أوضح أطباء تقنية بسيطة يمكنها ان تحافظ على حياة الأشخاص.

يمكن لتقنية الإسعافات الأولية البسيطة أن تمنح ضحايا لدغات سمك القرش دقائق حيوية للبقاء على قيد الحياة حتى تتمكن خدمات الطوارئ من الوصول إليهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

توصلت الجامعة الوطنية الأسترالية إلى طريقة جديدة لوقف فقدان الدم من الأشخاص إذا تعرضوا للعض في الساق، فيقول الدكتور "نيكولاس تيلور" إن التقنية تتضمن استخدام أحد المارة بقبضته للضغط بين ورك الشخص وأربية الفخذ ، أو الدفع بقوة بين الوركين والبتات، لضغط الشريان الفخذي وجعله مغلقًا.

قال الطبيب:"إذا تعرض شخص ما للعض في ساقه ، فأنت تحتاج فقط إلى إيجاد النقطة الوسطى بين الورك والأعضاء التناسلية ، والقبضة والضغط بأقصى ما تستطيع".

وأضاف :"وجدنا أن الأشخاص يمكنهم القيام بذلك لفترة طويلة من الزمن وأن صنع القبضة يغطي المنطقة التي تحتاجها. ليس من الصعب العثور عليها، ويمكن حتى وضع علامة X على بذلة الغوص".

وأكد أنه تموت الغالبية العظمى من ضحايا أسماك القرش بسبب فقدان الدم بعد تعرضهم للعض، وجاء الدكتور تايلور ، وهو راكب أمواج ، بالفكرة بعد أن أدرك أن معظم الناس يتعرضون للعض مرة واحدة من أسماك القرش ، وإذا تمكنت من إيقاف نزيف أحد الأطراف ، فسوف يمنح الضحية فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة.