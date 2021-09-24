في وضح النهار.. شاب أمريكي يطلق النار على المارة وينتحر

في وسط الشارع وفي وضح النهار انتهت حياة شخصين وإصابة أخرون في إطلاق نار جماعي في كوليرفيل بـ ولاية تينيسي الأمريكية، حيث أطلق شخص النار على عدد من المارة ومن ثم أطلق النار على نفسه وانتحر.

اسفر الهجوم المروع عن مقتل شخصين على الأقل ، من بينهم مطلق النار ، وإصابة 13 آخرين، فيما يقاتل أربعة أشخاص من أجل البقاء في المستشفى مع خمسة آخرين في حالة غير حرجة.

وأكدت الشرطة أن الحادث وقع خارج محل بقالة كروجر في حوالي الساعة 1:30 ظهرا بالتوقيت المحلي ، حيث شرع المسلح في الانتحار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وصل الضباط إلى مكان الحادث وذهبوا إلى الممر بحثًا عن مطلق النار فإذا وجدوه ميتًا، وشخص أخر متوفي وعدد من المصابون في أماكن متفرقة حتى وصلت طائرات هليكوباتر لنقلهم إلى المستشفى بأسرع وقت.



أما عن لحظة الهجوم فقد أصيب الناس بالذعر واختبأ بعض الأشخاص في ثلاجات ومكاتب مغلقة عندما اندلع إطلاق النار ، وهرب أحد الموظفين إلى السطح قبل أن ترافقه الشرطة إلى بر الأمان.

