الجوازة باظت| المعازيم يشتبكون بالأيدي.. والشرطة "تنال من الضرب جانب" في بريطانيا

تحول حفل زفاف إلى ساحة كبيرة للعراك بين المدعوين؛ حتى طال رجال الشرطة، حيث تعرض رجالها- الذين اقتحموا حفل زفاف لفض الشجار العنيف- للهجوم من قبل ضيوف غاضبين، حيث ضربوا رؤوسهم وركلوهم في أثناء محاولات فض الاشتباك.

وجرى استدعاء الشرطة؛ بعد ورود تقارير عن هجوم مزعوم في أحد النوادي الاجتماعية، حيث يقام حفل زفاف استضاف 50 ضيفًا، بحسب ما نشرت صحيفة" ديلي ستار" البريطانية.

وهرعت الشرطة إلى النادي؛ بعد أن قيل لهم إن رجلاً أمسك امرأة من رقبتها، وعلقها على الحائط خارج المكان، لكن عندما وصل الضباط، أنكرت المرأة التي تدعى "شانتيل سميث" أنها تعرضت للاعتداء، وانتهى بها الأمر بصب وابل من الشتائم على الشرطة، ثم ضربت أحد الضباط في ساقه.

وتشير تقارير إلى أنه عندما حاول الضباط إلقاء القبض على الرجل المتهم بالاعتداء عليها؛ أخرجت “سميث” ذراعها وصرخت ثم بدأت في السباب.

وقال محاميها للمحكمة، إنها لا تستطيع تذكر الحادث على الإطلاق، لكنها تأسف بوضوح وهي نادمة على أفعالها، فهي كانت في حالة سكر، ولا تدرك اعتدائها على الضباط أو ما وقع بالحادث، وقد نتج عن تلك الواقعة تدمير قاعة الزفاف، وإفساد الحفل على العروسين.