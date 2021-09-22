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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قرد يرتكب جريمة خطف ويحتفظ برهينته فوق الشجرة

قرد
قرد

تعتبر القردة من الحيوانات العدائية في تصرفاتها في بعض الأحيان فهم بارعون في جرائم السرقة والخطف سواء كان المخطوف إنسانا أو حيوانا.

فقد تظهر لقطات لا تصدق اللحظة التي تم فيها إنقاذ جرو بعد اختطافه واحتجازه كرهينة لمدة ثلاثة أيام على يد قرد بري، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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تم الاستيلاء على الجرو الأسود والأبيض البالغ من العمر أسبوعين ، ويدعى سارو ، من قبل القرد ونقله إلى أعلى نقطة كهرباء ثم إلى الأشجار في منطقة تامان ليستاري بوترا ، ماليزيا.

تُظهر اللقطات اللحظة التي لاحظ فيها سكان الحي الموقف وبدأوا بالتجمع حول القرد والجرو الصغير، ويقول الرجل الذي يصور اللقطات أن الجرو يبدو أنه يختنق بينما يتلوى من عدم الراحة ، في أعالي الأشجار.

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وأضاف صاحب الفيديو:"يمكنك سماع بكاء الجرو، حيث يمكن سماع صرخة قادمة من الجرو المسكين"، بينما يحاو الواقفون إقناع القرد بالخروج من الأشجار بالموز.

في نهاية المطاف ، يرمي رجل ما يبدو أنه لعبة نارية باتجاه القرد ، مروعًا إياه حتى يسقط الكلب في الأدغال الكثيفة أدناه، ويحتفل الناس لإنقاذ الجرو من أيدي القرد.
 

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