الوادي الجديد في يوم.. 71.5% من موظفي الحكومة يتلقون اللقاح ضد كورونا .. والانتهاء من تطوير نادي الهجن

الوادي الجديد تحتل المركز الأول في تنفيذ مبادرة "الأمراض المزمنة"

الانتهاء من تطوير نادي الهجن بـ 1.3 مليون جنيه

الوادى الجديد تستعد لتنظيم الملتقى التسويقى الأول للتمور أكتوبر المقبل

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

انتهت مديرية الشئون الصحية والسكان في محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، من تطعيم 71.5 % من إجمالي موظفي الحكومة والقطاع العام في مراكز المحافظة الخمسة الإدارية وقراها ضد فيروس " كورونا" المستجد.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريحات صحفيه ، إن المستهدف تطعيمهم ضد فيروس كورونا من موظفي الحكومة بالمحافظة 33971 موظفًا وجرى الانتهاء من تطعيم 24293 موظفًا بواقع 71.5% من إجمالي موظفي الوادي الجديد ويتبقى 4057 موظفًا جاٍر تطعيمهم.

وأضاف محروس، أن المديرية تواصل أعمال تطعيم الموظفين ضد فيروس كورونا بالمحافظة من خلال الفرق المتحركة والثابتة مع التركيز على سرعة إنهاء تطعيم جميع العاملين في قطاع التعليم استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، حيث جرى تطعيم 11867 موظفًا بقطاع التعليم من إجمالي 15769 موظًفا بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.

من ناحية اخري انتهت مديرية الصحة والسكان في محافظة الوادي الجديد، من فحص توقيع الكشف الطبي لـ68% من إجمالي المستهدفات من سيدات المحافظة بالمبادرة الرئاسية " صحة المرأة".

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية تنفذ المبادرة من خلال 32 فرقة طبية في 32 موقعًا منتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، مشيرًا إلى أن المستهدف فحصه خلال المبادرة 84450 سيدة في جميع أنحاء المحافظة خلال تنفيذ المبادرة.

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في سياق اخر ، انتهت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، من تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة نادي الهجن بقرية بغداد التابعة لمركز باريس بتكلفة تقديرية مليون و347 الف جنيه.

وقال المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، في تصريحات صحفيه ، اليوم الجمعة، إن التطوير الذي جرى بنادي الهجن هو المرحلة الثانية من التطوير حيث جرى تطوير مضمار السباق على مساحة ٤٣٠٠ متر٢ ومبني إداري وقاعة اجتماعات وقاعة كبار الزوار و٣ منصات رئيسية وفرعية.

واوضح انه جار تنفيذ توجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بتشجير المنطقة المحيطة بأشجار مثمرة والنخيل، وتأثيث وتجهيز قاعة كبار الزوار واستغلال المنطقة غرب المضمار.

وكانت محافظ الوادي الجديد، بدأت المرحلة الثانية من تطوير نادي الهجن بمركز باريس في شهر مايو الماضي.

من ناحية اخري أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، 39 قرار هدم وإخلاء وغلق لمنشآت مخالفة بالمركز وقراه.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات صحفيه ، اليوم الجمعة، “إنه جرى إصدار 4 قرارات إخلاء لوحدات سكنية مخالفة، و28 قرار غلق لمنشأت تجارية مخالفة وتعمل بدون تصريح، وصدور قرار واحد لسحب مساحة 10 أفدنة شمال مطار الخارجة من مستثمر ثبت عدم جديته في تنفيذ المشروع المخصص من أجله قطعة الأرض”.

وأكد مجدي، أن المركز أصدر 6 قرارات هدم منازل وعقارات آيلة للسقوط تشكل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين المتواجدين بالقرب منها وجرى إرسال جميع هذه القرارات للجهات الأمنية، تمهيدًا لإنهاء الدراسات الخاصة بخروج مأمورية بالاشتراك مع معدات الوحدة المحلية، لتنفيذ قرارات الهدم خلال الفترة الحالية.

كما احتلت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة.

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات صحفيه ، إنه جرى الكشف الطبي والفحوصات لـ 102641 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حتى الآن.

أكد محروس، انه تم تجاوز نسبة 100% في تنفيذ المبادرة نظرًا لوجود مواطنين من خارج المحافظة، ويجري الكشف عليهم وبالتالي تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرة الـ 100 %، كما أنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي ثلاثة أشهر، ويجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة طوال أيام الأسبوع.

وأضاف محروس، أنه جرى إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبي للعلاج من الأمراض وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع تنفيذ المبادرة الرئاسية بتكثيف التطهير والتعقيم في أماكن المبادرة، وإلزام المشاركين فيها بارتداء الكمامات لحمايتهم من كورونا وللحد من انتشار الفيروس.

كانت محافظة الوادي الجديد، دشنت يوم الجمعة، 18 سبتمبر 2020، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان.

وفي سياق متصل ، أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن الاستعداد لتنظيم مهرجان التمور "الملتقى التسويقى الأول للتمور" بمدينة الخارجة فى الفترة من 16 – 18 أكتوبر المقبل، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى 3 أكتوبر من كل عام.

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة، إنه أصدر القرار رقم 352 لسنة 2021، لتشكيل اللجان التنفيذية واختصاصاتها لتتولى تنفيذ والإعداد للمهرجان والملتقى، حيث سيجرى إطلاقه من المحافظة لما تتميز به من إنتاج أفضل وأجود أنواع التمور المصرية.

أكد الزملوط، أن الملتقى سيتضمن تجهيز 75 جناح عرض ومنطقة بازار للصناعات الحرفية، وعروض فلكورية، مع افتتاح للمشروعات الخدمية والتنموية خاصة فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، وتنظيم 3 جلسات نقاشية عن محاور تصدير التمور والتجارة الداخلية للتمور وتعظيم القيمة المضافة للتمور، وعقد ورشتى عمل فى مجالى العمليات الزراعية وتعظيم المنتج الثانوى للنخيل، مع تنظيم مسابقة لأهم مناطق انتاج التمور على مستوى الجمهورية.

وأشار الزملوط، إلى أن المهرجان سيجرى من خلاله توجيه الدعوات للدول المختلفة المنتجة للتمور، وسيتضمن معرضا وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من مختلف دول العالم، ويعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، وسيشمل محاور مختلفة فى الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل وأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة فى زراعة النخيل والزراعة العضوية، وأفضل عبوات تغليف للتمور.