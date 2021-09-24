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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد تستعد لتنظيم الملتقى التسويقي الأول للتمور منتصف أكتوبر

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن الاستعداد لتنظيم مهرجان التمور "الملتقى التسويقى الأول للتمور" بمدينة الخارجة فى الفترة من 16 – 18 أكتوبر المقبل، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى 3 أكتوبر من كل عام.

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة، إنه أصدر القرار رقم 352 لسنة 2021، لتشكيل اللجان التنفيذية واختصاصاتها لتتولى تنفيذ والإعداد للمهرجان والملتقى، حيث سيجرى إطلاقه من المحافظة لما تتميز به من إنتاج أفضل وأجود أنواع التمور المصرية.

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أكد الزملوط، أن الملتقى سيتضمن تجهيز 75 جناح عرض ومنطقة بازار للصناعات الحرفية، وعروض فلكورية، مع افتتاح للمشروعات الخدمية والتنموية خاصة فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، وتنظيم 3 جلسات نقاشية عن محاور تصدير التمور والتجارة الداخلية للتمور وتعظيم القيمة المضافة للتمور، وعقد ورشتى عمل فى مجالى العمليات الزراعية وتعظيم المنتج الثانوي للنخيل، مع تنظيم مسابقة لأهم مناطق انتاج التمور على مستوى الجمهورية.

 

وأشار الزملوط، إلى أن المهرجان سيجرى من خلاله توجيه الدعوات للدول المختلفة المنتجة للتمور، وسيتضمن معرضا وورش عمل ومسابقات ولقاءات لأصحاب المصانع والمستوردين من مختلف دول العالم، ويعد فرصة تسويقية كبيرة للمحافظة، وسيشمل محاور مختلفة فى الزراعة والأبحاث ونماذج المنتجات الفلكلورية، ومزارع النخيل وأصناف البلح، والتقنيات المستخدمة فى زراعة النخيل والزراعة العضوية، وأفضل عبوات تغليف للتمور.

الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد مهرجان مهرجان التمور

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