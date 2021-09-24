رحيل جمعة فرحات عن عمر يناهز 80 عاما

توفى، اليوم الجمعة، رسام الكاريكاتير جمعة فرحات عن عمر يناهز 80 عاما.

ولد الفنان جمعة فرحات في 24 أبريل 1941 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس التجارة عام 1964، وهو العام نفسه الذي التحق فيه بمؤسسة روزاليوسف الصحفية، والتي عمل بها على مدار 35 عامًا. يرسم لجريدة الأهرام ويكلي منذ إصدارها الأول عام 1990، ثم بدأ بنشر أعماله بجريدة الأهرام اليومية منذ 1999 حتى الآن.

حصل جمعة فرحات على جائزة علي ومصطفى أمين، كذلك جائزة نقابة الصحفيين مرتين عامي 1986 و1989.

وتجاوز جمعة فرحات، محليته إلى العالمية، منذ مدة طويلة، إذ كان الرسام العربي الأول الذي يتعاقد مع وكيل أعمال أمريكي، هو جيري روبنسون، ما أتاح له نشر رسومه في أنحاء العالم، كما كان أول رسام تنشر أعماله خارج مصر، لا سيما في صحيفة «هيرالد تريبيون» الأمريكية، وأخيراً في «يوميوري» اليابانية التي توزع 12 مليون نسخة.