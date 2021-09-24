المدير السابق لمكافحة المخدرات: مشكلة الإدمان أمنية واجتماعية وثقافية تتداخل فيها جميع المؤسسات

قال اللواء مجدى السمرى، المدير السابق لـ مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، أن مشكلة المخدرات ليست أمنية فقط، إنما اجتماعية وثقافية تتداخل فيها جميع المؤسسات.

وأضاف السمرى، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، على المجتمع بكامله" الأسرة، المؤسسات الدينية، وزارة الداخلية، وغير ذلك التصدي لمشكلة المخدرات".

وتابع قائلا:" مشكلة المخدرات كانت محصورة قبل 2011 بين أنواع تقليدية، وكمان كان فيه سيطرة كاملة، لدرجة أن الناس فى الشارع كانت بتقول مفيش مخدرات فى البلد".

وأوضح اللواء مجدى السمرى،أن الدول المحيطة لـ مصر التى شهدت انفلات أمني بعد 2011 ، شهدت ارتفاع كبير للغاية فى انتاج المواد المخدرة، معقبا:" على سبيل المثال لبنان وبالتحديد منطقة جنوب سهل البقاع اللى مسيطر عليه حزب الله بتنتج جميع أنواع المخدرات".

وتابع: اليمن أين من أكبر مصادر الهيروين الذى يتم تهريبه لـ مصر، كذلك باكستان وأفغانستان، وسوريا، وليبيا".

وأضاف اللواء مجدى السمرى، المدير السابق لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، مصر لا تنتج المخدرات ولكنها دولة استهلاك، معقبا:" مصر مازالت تتحمل الانفلات الامنى فى الدول المحيطة، فيما يخص المخدرات".

وتابع اللواء مجدى السمرى، المدير السابق لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية،قائلا:" عارفين خطوط التهريب، وأهم المهربين".