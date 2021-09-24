جديد في مصر .. جاك تطرح نسختها الجديدة السيدان j7 موديل 2022| صور

تقدم شركة جاك الصينية باقة متنوعة من الاصدارات داخل السوق المصري، والتي تنتمي إل فئة الكروس اوفر والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بينما يواصل الصانع الصيني من تعزيز قوته بطرح النسخة J7 موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، والتي تظهر للمرة الاولى داخل الاسواق.

مواصفات السيارة جاك J7 موديل 2022

زودت السيارة جاك J7 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء ترسا السرعة عبر منظومة الدفع الامامي من طراز CVT.

ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تستطيع السيارة جاك J7 موديل 2022 أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق حوالى 10.5 ثانية بينما يقدر استهلاكها من الوقود بنسبة تقارب الـ 6.6 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

تأتي السيارة جاك J7 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4.77 متر للطول، وبعرض يقدر بـ 1.82 متر، و 1.76 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.760 متر، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 510 لتر، مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية LEDLIGHT، و شبكات أمامية متعددة المقاطع تجمع بين اللون الفضي والاسود باطلالة شرسة المظهر، إلى جانب انظمة الحماية والامان، و مستعشرات الحركة وكاميرا خلفية، وشاشة عرض الوسائط المتعددة وعجلة قيادة مالتي فانكشن.

أسعار السيارة جاك J7 موديل 2022

الفئة الأولى اوتوماتيك موديل DELUXE 2022محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 299.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ULTIMATE 2022 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 328.900 جنيه.